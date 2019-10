Les Stars de Dallas ont poussé un soupir de soulagement en signant leur première victoire de la saison hier soir.

La formation texane avait au préalable perdu trois rencontres. Il était donc crucial de mettre fin à cette mauvaise séquence, surtout que l’équipe évolue dans une division très relevée.

«C’est très important d’être constant et de ramasser des points à chaque mois dans l’année», a mentionné l’entraîneur-chef des Stars Jim Montgomery lors d’une entrevue à JiC.

Pour atteindre ses objectifs, l’équipe compte sur un mélange intéressant de jeunes et de vétérans. «Jim Nill a fait un travail exceptionnel pour bâtir notre alignement et on a besoin d’autres Finlandais avec Hintz, Heiskanen et Lindell. Ils sont tellement bons pour nous autres.»

L’entraîneur Jim Montgomery ne tarit également pas d'éloge envers son nouvel attaquant Joe Pavelski. «Tout le monde devient un meilleur joueur, une meilleure personne, un meilleur professionnel à côté de lui. On est très content de l’avoir à Dallas pour nous aider cette saison.»

Pour écouter l’entrevue complète, voyez la vidéo ci-dessus.