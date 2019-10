Remis de sa blessure, Michael McCarron est au ballottage

L’attaquant Michael McCarron est remis de sa blessure à l’aine, puisque le Canadien de Montréal l’a soumis au ballottage, mercredi, dans le but de le céder au Rocket de Laval.

Néanmoins, le Tricolore doit se croiser les doigts d’ici jeudi midi et souhaiter qu’aucune équipe de la Ligue nationale de hockey ne prenne une chance avec l’imposant joueur d’avant.

Le nom de McCarron, 6 pi et 6 po et 230 lb, avait été placé sur la liste des éclopés à la mi-septembre. Le principal intéressé avait vu sa saison 2018-2019 prendre fin en décembre à cause d’un problème persistant à l’épaule gauche.

L’Américain a récolté 21 points, dont sept filets, en 32 parties avec la filiale du Canadien lors de la dernière campagne.