Le sort des Nationals entre les mains de Stephen Strasburg

À 31 ans, le lanceur des Nationals de Washington Stephen Strasburg disputera le match le plus important de sa vie lors de la cinquième et ultime partie de la série de division face aux Dodgers, ce mercredi soir, à Los Angeles.

C’est la toute première fois que Strasburg obtient un départ lorsque son équipe joue un match décisif dans une série éliminatoire. Celui qui a été le premier choix au total du repêchage de 2009 doit par ailleurs entamer cette rencontre avec une moyenne de points mérités exceptionnelle de 0,64 maintenu en carrière durant l’après-saison.

En cinq matchs, dont quatre départs, il n’a alloué que deux points mérités en 28 manches lancées.

«Je me sens bien, j’ai eu droit à un repos normal, a indiqué calmement Strasburg, dans un point de presse diffusé par le site web du baseball majeur. Il ne me reste plus qu’à embarquer sur le monticule et y aller.»

Dans cette série face aux Dodgers, Strasburg a été utilisé, le vendredi 4 octobre, lors de la deuxième rencontre, guidant les Nationals vers une victoire de 4 à 2. En six manches, il n’avait alors permis qu’un point, obtenant par ailleurs 10 retraits au bâton.

«Tu t’entraînes pour ça, tu rêves à ça quand tu es enfant et tu veux avoir ce genre d’opportunités, a ajouté Strasburg, à propos de son rendement durant les séries. Quand tu vis ce moment, c’est un bon sentiment et il faut que tu y ailles pour compétitionner.»

Oubliez Max Scherzer en relève!

Dans l’espoir de remplir sa mission face aux puissants Dodgers, Strasburg pourra s’inspirer de son coéquipier Max Scherzer. Ce dernier a été fantastique pendant sept manches sur la butte, lundi, pour aider les Nationals à forcer la tenue de ce cinquième match en vertu d’une victoire de 6 à 1.

«S’il y a une chose qui puisse me réconforter, c’est nous ne le verrons pas lors de la cinquième partie», avait noté le gérant des Dodgers Dave Roberts, en parlant de Scherzer au terme de la quatrième rencontre.

«Mon bras pend actuellement, avait d’ailleurs imagé Scherzer, après ce match. Je ne peux imaginer un scénario où je pourrais lancer lors de la prochaine partie.»

Les Dodgers auront néanmoins affaire à Strasburg. Au monticule, Los Angeles misera sur le droitier Walker Buehler tandis que le gaucher Clayton Kershaw pourrait voir de l’action en relève.

Malgré ses deux coups sûrs, dont un circuit, et ses quatre points produits lors du troisième match de cette série, le Québécois Russell Martin n’a pas été utilisé au cours de la quatrième partie.

Le jeune receveur Will Smith pourrait à nouveau entamer la cinquième et décisive rencontre face aux Nationals. Le seul coup sûr de Smith dans cette série a justement été frappé contre Stephen Strasburg durant le deuxième match.