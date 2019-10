Grande journée pour Michael Woods

Le cycliste canadien Michael Woods (EF Education First) a fait fi de la pluie et du temps froid, mercredi, pour remporter la première course d’un jour de sa carrière au Milan-Turin, en Italie.

Avec moins de cinq kilomètres à faire, Woods a pris les commandes de l’épreuve et a été le premier à atteindre le sommet de la colline Superga. Il a ensuite résisté aux attaques de l’Espagnol Alejandro Valverde (Movistar) pour filer vers la victoire, sa quatrième chez les professionnels.

Les deux athlètes ont franchi la ligne d’arrivée avec un chrono de 4 h 03 min 48 s. Le Britannique Adam Yates (MItchelton-Scott) a quant à lui terminé troisième, à cinq secondes du duo.

Pour sa part, Hugo Houle (Astana) se sentait mieux après avoir été ennuyé par des problèmes d’estomac au cours des derniers jours. Même s’il concède qu’il n’est «pas à 100%», l'athlète de Sainte-Perpétue a été en mesure d’aider son coéquipier danois Jakob Fuglsang à obtenir un top 10.

«Je me sentais mieux aujourd’hui [mercredi] et c’était beaucoup mieux que mardi. Ce n’est pas encore parfait, mais ça n’a pas affecté ma performance. J’ai fait du bon travail pour Jakob jusqu’à trois kilomètres de l’arrivée et il a finalement terminé huitième. C’est une bonne journée dans l’ensemble», a expliqué Houle, qui a conclu au 39e échelon, à un peu plus de trois minutes de Woods.

«Chapeau à Michael! Il connaît une excellente fin de saison et c’est amplement mérité pour lui », a-t-il ajouté au sujet de son compatriote canadien.

Houle profitera de deux journées de congé avant de retourner en selle samedi, lui qui sera du départ du Tour de Lombardie, en Italie.