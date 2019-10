Okwonkwo et Sagna sont honorés

Le milieu de terrain Orji Okwonkwo a été nommé Joueur par excellence de l'Impact à l'issue de la saison 2019, tandis que le défenseur latéral Bacary Sagna a été nommé Joueur défensif de l'année du club.

À sa première saison avec l'Impact, et à seulement 21 ans, Okwonkwo a terminé l'année avec huit buts, tous en cours de jeu, soit le plus haut total pour un joueur disputant sa première saison avec le club depuis Didier Drogba, qui en avait marqué 11 en 2015. Il a aussi ajouté deux passes décisives en 28 matchs, dont 24 titularisations, et 1 784 minutes de jeu.

Okwonkwo a terminé au deuxième rang de l'équipe pour les buts et les tirs (55), de même qu'à égalité au 10e rang de la MLS avec deux matchs de plus d'un but, réussi dans des victoires contre Portland et Philadelphie.

Acquis en prêt du Bologna F.C. 1909 au début de la saison, Okwonkwo s'est notamment illustré dans la victoire de 2-1 contre les Timbers, le 26 juin dernier, marquant un but gagnant sur une demi-volée spectaculaire qui lui a valu le But de la semaine en MLS, lors de la semaine 17.

De son côté, Sagna a apporté son expérience, son leadership et sa sérénité à la brigade montréalaise au cours de la saison, terminant au quatrième rang chez l'Impact et premier chez les défenseurs avec un total de 2 630 minutes de jeu, toutes compétitions confondues, aidant le club à remporter le Championnat canadien avec une passe décisive en cinq titularisations et 450 minutes.

Il a inscrit son deuxième but en carrière en MLS le 10 août à Chicago et a conclu la saison au troisième rang dans l'équipe avec trois mentions d'aide, au quatrième rang avec 25 titularisations, au cinquième rang avec 2 180 minutes et à égalité au septième rang avec 26 matchs joués.