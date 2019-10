Mats Zuccarello se sent coupable

Le nouvel attaquant du Wild du Minnesota Mats Zuccarello ne passe pas par quatre chemins: il n’est tout simplement pas satisfait de ses performances en ce début de saison 2019-2020.

«Je n’ai absolument pas joué du bon hockey, a-t-il dit au quotidien St. Paul Pioneer Press. Ce n’est pas seulement que je ne fais pas de jeu. J’ai l’impression de ne pas voir mes coéquipiers sur la glace. Je ne sais pas. Je dois être meilleur. J’ai été terrible.»

Cet été, le Norvégien a paraphé une entente de cinq ans et de 30 millions $ avec le Wild et son nouveau contrat semble lui imposer une pression supplémentaire sur les épaules.

«Si tu arrives dans une nouvelle équipe, tu veux démontrer pourquoi elle t’a fait signer un contrat et tu veux tout faire dans les premiers matchs, a exprimé Zuccarello. Ce sont les petits jeux que je fais normalement qui me causent des ennuis présentement. Je dois être positif, en confiance et faire les jeux lorsqu’ils se présentent à moi.»

En deux parties avec sa nouvelle formation, l’ailier droit n’a obtenu aucun point, écopant de deux pénalités mineures et maintenant un différentiel de -4. Lors de ces matchs, Zuccarello a évolué avec Eric Staal comme joueur de centre, tandis que les ailiers gauches Zach Parise et Ryan Donato ont obtenu l’opportunité de compléter leur trio.

Pour le prochain match du Wild, jeudi contre les Jets à Winnipeg, Marcus Foligno aura la chance de se faire valoir sur le flanc gauche.

Malgré ces changements, Zuccarello est persuadé que ses succès ne dépendent que de lui-même.

«C’est vraiment à propos de moi. Il s’agit de trouver ma place et de me sentir à l’aise sur la glace. Je crois que mes coéquipiers font un excellent travail en me parlant et en me donnant confiance.»