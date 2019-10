Le boxeur québécois David Lemieux disputera un combat chez les 168 lb le 7 décembre prochain au Centre Bell.

Pour l’instant, on ignore qui sera son adversaire à cette occasion.

Arslanbek Marhmudov, Simon Kean, Mathieu Germain, Kim Clavel et Lexson Mathieu seront aussi sur la carte de ce gala présentée par Eye of The Tiger Management.

Plus de détails à venir...