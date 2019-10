À TVA SPORTS: bilan de saison de l'Impact

L'Impact procède à son bilan de saison, aujourd'hui, deux jours après avoir disputé son dernier match de la campagne 2019.

L'avenir du joueur désigné Ignacio Piatti et de l'entraîneur Wilmer Cabrera figureront sans doute parmi les suejts du jour.

Voici les citations marquantes du jour:

«Le président Kevin (Gilmore) apportait son support et s'assurait que l'équipe avait ce dont elle avait besoin, mais il ne parlait pas tactique. Il a célébré avec nous à Toronto et ça c'était bien.» - Wilmer Cabrera



«Le nouveau directeur sportif (Olivier Renard), je lui ai parlé hier. il restait en retrait le temps de finir la saison (...) mon opinion personnel, mon sentiment, c'est que tout le monde impliqué avec le club prend son temps pour prendre des décisions, mais dans le but de s'assurer que ce sera le mieux pour le club dans le futur.» - Wilmer Cabrera

«Même si on n'avait pas rem porté le championnat canadien, pour moi, ça aurait valu la peine. (...) La possibilité d'amener quelque chose de positif au club faisait que ça valait la peine.» - Wilmer Cabrera

«Je pense qu'il faut lui (Olivier Rebard) donner du temps et les outils pour s'habituer à la ville, au club et à l'environnement» - Wilmer Cabrera

«Je sais ce que je serai dans le futur: je serai entraîneur de football. (...) Je ne m'inquiète pas au sujet de mon futur, pour être honnête. Je pense que je vais profiter d'un repos pour recharger mes batteries, comprendre ce qui va m'arriver. Je vais aller en Colombie pour visiter ma mère, je vais voir mes enfants. Je vais prendre du temps pour me réorganiser et m'assurer que quand quelque chose se présentera, je serai prêt.» - Wilmer Cabrera

«J'ai trouvé une équipe avec beaucoup de bons joueurs expérimentés. (...) Rod Fanni, qui est un joueur de qualité, on l'a signé pour les quatre derniers matchs de la saison. Quand je l'ai vu je me suis "mon Dieu, mais où était avant?". Ila 37 ans mais il court comme un jeune de 19 ans!» - Wilmer Cabrera

«La réalité c'est que les joueurs, avec leur talent, leur expérience, ont été très bons. Ils ont tout donné pour le club. Les joueurs signés de l'académie, ils voulaient jouer, ils étaient très motivés. Certains ont joué, comme Clément (Bahiya). Je ne le connaissais pas très bien, mais quand je l'ai vu joeur à Toronto, quand j'ai vu ce qu'il faisait sur le terrain, j'ai été très surpris.» - Wilmer Cabrera

