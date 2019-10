Steven Stamkos écorche le Lightning: «Si on ne change pas...»

Tout n’est pas rose chez le Lightning de Tampa Bay, qui garde un souvenir pas si lointain de sa débandade au premier tour des dernières séries éliminatoires.

Les hommes de Jon Cooper connaissent un début de saison ordinaire, eux qui présentent un dossier de 1-1-1. Leur dernière sortie est particulièrement alarmante. Si le pointage indique que le match contre les Hurricanes de la Caroline a été chaudement disputé (défaite de 4-3 en prolongation), la formation floridienne a, dans les faits, reçu une leçon de hockey.

Le Lightning a été dominé 16-0 au chapitre des tirs au cours de la deuxième période et 44-13 dans l’ensemble du match. Il a fallu une quarantaine d’arrêts de Curtis McElhinney pour que l’équipe soit dans le coup.

Le capitaine de l’équipe, Steven Stamkos, a critiqué sans détour la performance de sa troupe à la fin de la rencontre.

«On continue d’être une équipe sans structure et de croire qu’on peut juste se présenter aux matchs et gagner parce qu’on est talentueux, a candidement observé Stamkos, selon des propos rapportés par le Tampa Bay Times. On ne cesse de revenir à nos mauvaises habitudes, ce qui nous avait coûté notre saison l’an passé.

«Si on ne change pas, ça va être une année vraiment, vraiment, vraiment longue.»

L’attaquant Tyler Johnson a tenu un discours semblable : le Lightning est une équipe talentueuse qui a la fâcheuse manie de faire trop dans la dentelle.

«Nous avons des habiletés, mais nous n’avons pas toujours besoin de les utiliser. On essaie de faire des jeux trop élégants. On tente des jeux dignes des Globetrotters. En réalité, ça ne te permet pas de gagner des matchs», a-t-il expliqué.

En 2018-2019, le Lightning a égalé le record des Red Wings de Detroit de 1995-1996 en enregistrant 62 victoires. Il s’était ensuite effondré en s’inclinant en quatre matchs devant les Blue Jackets de Columbus au premier tour des séries.

Le Lightning tentera de se ressaisir jeudi alors qu'il visitera les Maple Leafs à Toronto.