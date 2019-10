Bianca Andreescu en hausse malgré tout

La Canadienne Bianca Andreescu est de retour au cinquième rang du classement mondial du tennis féminin mis à jour lundi, puisqu’elle a relégué la Roumaine Simona Halep à la sixième place.

La joueuse de l’unifolié s’était faufilée dans le top 5 à la suite de son triomphe aux Internationaux des États-Unis en septembre, mais avait perdu un échelon quelques semaines plus tard. Vendredi, elle a vu sa série de 17 victoires prendre fin par un revers en trois manches aux mains de la Japonaise Naomi Osaka en quart de finale du tournoi de Pékin.

L’Australienne Ashleigh Barty occupe le sommet, devant la Tchèque Karolina Pliskova, Osaka et l’Ukrainienne Elina Svitolina. Par ailleurs, la Québécoise Eugenie Bouchard est 149e.

Du côté masculin, le Serbe Novak Djokovic demeure en tête. L’Espagnol Rafael Nadal et le Suisse Roger Federer suivent. Félix Auger-Aliassime a grimpé d’un rang et est 19e. Milos Raonic et Denis Shapovalov sont respectivement 30e et 36e.