L’avenir d’Ignacio Piatti avec l’Impact fait discuter tous les partisans de l’équipe autant que les journalistes à la veille du bilan de saison de l’organisation.

L’Impact a conclu son calendrier 2019 avec une victoire de 3-0, dimanche, contre les Red Bulls au Stade Saputo. Le bilan de saison surviendra seulement deux jours après cet ultime triomphe obtenu sur fond de déception.

On sait déjà que le nouveau directeur sportif du club, Olivier Renard, et le président Kevin Gilmore ne participeront pas à l’opération. On sait aussi que Renard devait rencontrer le clan Piatti lundi pour établir un plan. Est-ce que le club voudra se prévaloir de l’option d’un an au contrat de l’Argentin, qui aura 35 ans la saison prochaine?

«Nacho», lui, semble vouloir rester. Mais aura-t-on une réponse à ce sujet demain? Mystère et boule de gomme.

La même question se pose au sujet de l’entraîneur Wilmer Cabrera, embauché en vitesse en août à la suite du congédiement de Rémi Garde. Le Colombien présente un bilan en demi-teinte, mais il a su guider l’équipe vers une victoire en finale du Championnat canadien, ce qui «sauve» un brin la saison étant donné que ce gain permettra au club de participer à la Ligue des champions de la CONCACAF en février.

Saurons-nous demain s’il reviendra en 2020? Mystère et boule de gomme.

Enfin, le dossier qui apparaît réglé, c’est celui du défenseur Daniel Lovitz. L’Américain, dont le contrat s’achève, n’a pas joué et il semble plus que jamais sur le départ.

