Patrick Guay règle le cas de l’Armada

Patrick Guay a amassé deux buts et une mention d’aide dimanche, au Centre d'excellence Sports Rousseau, pour aider le Phoenix de Sherbrooke à vaincre l’Armada de Blainville-Boisbriand par la marque de 5 à 1.

Comptant déjà cinq réussites cette saison, Guay a inscrit le but d’assurance en milieu de troisième période. Peu après, il a contribué au septième but de la campagne d’Alex-Olivier Voyer, marqué en avantage numérique.

À LIRE AUSSI: Tommy Bouchard mène l'Armada à la victoire

C’est Vincent Anctil qui a été l’auteur du but gagnant. Il a enfilé l’aiguille au début du deuxième engagement sur le jeu de puissance. Son frère Julien Anctil a complété le pointage en fin de rencontre, dans un filet désert.

Du côté de l’Armada, seul Yaroslav Likhachev a touché la cible.

Émile Samson a fait face à un barrage de 49 tirs devant la cage de l’équipe locale. À l’autre bout de la patinoire, Samuel Hlavaj a cédé une fois sur 23 lancers.

L’Armada sera de retour en action mercredi, à Drummondville, pour y affronter les Voltigeurs.

Ailleurs dans la LHJMQ

À Saint John, les Remparts de Québec ont signé une victoire de 7 à 5 sur les Sea Dogs. Darien Kielb a réussi un tour du chapeau, tandis que son coéquipier Félix Bibeau a récolté un but et trois aides. Du côté de l’équipe locale, Nicholas Deakin-Poot a obtenu deux buts et une mention d’aide. Le gardien Carmine-Anthony Pagliarulo a repoussé 36 lancers dans la victoire.

À Bathurst, les Islanders de Charlottetown se sont imposés 3 à 1 devant le Titan. Gaetan Jobin a marqué deux buts, dont celui de la victoire. Il s’agit d’une septième défaite en autant de matchs cette saison pour le Titan.

À Victoriaville, Alexis Lafrenière a obtenu deux buts et une aide dans la victoire de 4 à 1 de l’Océanic de Rimouski face aux Tigres.