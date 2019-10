MLS : le portrait des éliminatoires complété

Grâce à leur victoire respective, les Timbers de Portland et le FC Dallas se sont tous deux classés pour les éliminatoires de la Major League Soccer (MLS), dimanche, prenant ainsi les deux dernières places disponibles dans l’Association de l’Ouest.

Jouant à domicile, Dallas a eu la vie facile en défaisant le Sporting de Kansas City par la marque de 6 à 0. Le Sporting n’a jamais été dans le coup et a encaissé deux buts dès le premier quart d’heure de jeu.

Zdenek Ondrasek a trouvé le fond du filet à deux reprises. Le gardien habituel de Kansas City, Tim Melia, profitait d’une soirée de congé, et c’est son jeune adjoint Eric Dick qui a dû faire face aux attaques répétées du FC Dallas.

Portland confirme aussi

Sixièmes avant les rencontres de dimanche, les Timbers ont eux aussi confirmé leur présence en éliminatoires avec un gain de 3 à 1 sur les Earthquakes de San Jose.

San Jose pouvait encore rêver au calendrier d’après-saison, mais n’a pas été en mesure de supplanter les champions de 2015. Larrys Mabiala, Dairon Asprilla et Sebastian Blanco ont été les buteurs pour Portland.

Chris Wondolwski a terminé sa saison avec un filet. L’attaquant américain des Earthquakes a ainsi obtenu son 159e but en carrière, lui qui mène le classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la MLS.

L’autre équipe qui avait une chance de participer aux éliminatoires était les Rapids du Colorado, qui se sont buté à Carlos Vela, qui a inscrit un tour du chapeau dans la victoire de 3 à 1 du Los Angeles FC.

Toronto aura l’avantage du terrain

Le Toronto FC profitera de l’avantage du terrain en séries en vertu de son quatrième rang dans l’Association de l’Est.

Les hommes de Greg Vanney ont profité d’un court gain de 1 à 0 sur le Crew de Columbus pour devancer les Red Bulls de New York au classement. Ceux-ci ont été vaincus 3 à 0 par l’Impact de Montréal lors du dernier match de leur saison.

Alejandro Pozuelo – qui d’autre? – a été le seul buteur pour les Torontois, qui terminent leur campagne avec une fiche de 13 victoires, 10 défaites et 11 matchs nuls.

Le calendrier des éliminatoires connu

Dans l’Est, le Toronto FC (4e) affrontera le D.C. United (5e) au premier tour. L’Union de Philadelphie (3e) croisera le fer avec les Red Bulls de New York (6e) et l’Atlanta United FC (2e) se mesurera au Revolution de la Nouvelle-Angleterre (7e). Le New York City FC (1er) bénéficie d’un laissez-passer et est d’ores et déjà qualifié pour les demi-finales.

Pour l’Ouest, le Minnesota United (4e) et le Galaxy de Los Angeles (5e) livreront bataille. Le Real Salt Lake (3e) recevra les Timbers de Portland (6e) et les Sounders de Seattle (2e) et le FC Dallas (7e) complètent les affrontements. Le Los Angeles FC obtient le passe-droit grâce à son premier rang. Tous les matchs de premier tour sont à élimination directe.