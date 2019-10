«Je n’avais jamais joué dans un match aussi fou» -Drouin

Il y avait des hurlements de joie dans le corridor du Scotiabank Arena. Et les cris provenaient du vestiaire de l’équipe adverse. Dans un match endiablé, le Canadien a triomphé des Maple Leafs 6 à 5 en tirs de barrage.

«Je n’avais jamais joué un match aussi fou dans la LNH, a dit Jonathan Drouin. J’avais déjà connu des rencontres intenses en séries, mais pas en saison. C’était un classique en plus du samedi soir entre Toronto et Montréal.»

À la 45e minute, le CH ne ressemblait en rien à une équipe qui était pour sortir de la Ville Reine avec la victoire. Les Leafs menaient 4 à 1 après un but de William Nylander en supériorité numérique.

Seulement onze secondes après le but de Nylander, Drouin a redonné un brin d’espoir aux visiteurs en déjouant Michael Hutchinson. C’était un but chanceux puisque la rondelle a dévié sur le patin de Morgan Rielly, mais c’était assez pour relancer l’équipe. Brendan Gallagher, Jeff Petry et Phillip Danault ont ensuite chacun touché la cible.

«C’était très divertissant comme match, a souligné Carey Price. Ça regardait assez mal après deux périodes, mais on est restés positifs et on a connu une bonne troisième. C’était probablement amusant à regarder.»

Trois en trois

Menés 5 à 4 en fin de troisième période, les Leafs ont provoqué la prolongation grâce au deuxième but de la soirée d’Auston Matthews alors qu’il restait seulement 75 secondes.

Après une prolongation où le jeu défensif était inexistant, le CH a eu le dernier mot en tirs de barrage. Paul Byron a marqué l’unique but. À l’autre bout de la patinoire, Price a stoppé les trois grandes vedettes des Leafs, Matthews, Mitch Marner et John Tavares.

«Quand tu regardes la fusillade, Carey ne faisait pas face à des deux de pique, a lancé Drouin. Il se retrouvait contre des joueurs incroyables. Il a réussi les trois arrêts. Il est l’un des meilleurs de la LNH.»