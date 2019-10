Darien Kielb se charge des Sea Dogs

Darien Kielb a pris les choses en main, dimanche après-midi à Saint John. Le défenseur des Remparts de Québec a inscrit trois buts en troisième période dimanche pour mener les siens vers une victoire de 7 à 5 contre les Sea Dogs.

Ces derniers avaient pris les devants 4 à 3, puis 5 à 4 au troisième tiers, mais Kielb a nivelé les chances chaque fois avant de donner les devants 6 à 5 aux Diables rouges sur une belle pièce de jeu individuelle. L’arrière de 20 ans a complété la rencontre avec une fiche de +4.

«Il a joué une grosse période. Il a fait du bon travail pour bouger la rondelle et appuyer l’attaque. Il a gardé son jeu simple et c’est ce qu’on lui avait demandé de faire en troisième période», a mentionné l’entraîneur des Remparts, Patrick Roy.

En plus de Kielb, Félix Bibeau a contribué offensivement avec un but, son premier de la saison, et trois passes. Colton O’Brien et Nathan Gaucher, avec leur premier but dans la LHJMQ, et James Malatesta ont aussi marqué pour les Diables rouges, tandis que Nicolas Guay, Nicholas Deakin-Poot (2), Brady Burns et Jérémie Poirier ont assuré la réplique pour les Sea Dogs.

Trois en trois

Les Remparts ont donc complété leur voyage de trois matchs en quatre soirs dans les Maritimes avec une fiche parfaite et ils n’ont toujours pas perdu sur la route cette saison en cinq tentatives.

«De ces cinq victoires, il y en a trois où l’on tirait de l’arrière en troisième période, a fait remarquer le Rempart en chef. Ça démontre la résilience de nos joueurs et l’acharnement au travail. Comme entraîneur, je suis content de voir ça.»

Sur le même élan, Roy a toutefois assuré que ce dernier voyage n’était pas sans tache.

«Il faudra être meilleurs défensivement. On donne trop de chances de marquer à mon goût. J’aimerais qu’on soit plus solides dans notre territoire parce qu’on ne peut pas espérer marquer sept buts chaque soir.»

Les Diables rouges ont accordé 11 buts en trois matchs lors du récent voyage, mais en ont inscrit 15.

«Ce qu’on a réussi à faire, personne ne peut nous l’enlever. Maintenant, il faut continuer à travailler comme on le fait là. Nos deux prochains matchs sont à la maison et il faudra jouer du bon hockey», a ajouté Roy, dont l’équipe est toujours à la recherche d’un premier gain au Centre Vidéotron après avoir perdu le programme double contre les Huskies de Rouyn-Noranda il y a un peu plus d’une semaine.

En bref

Le défenseur Nicolas Savoie rencontrera le Dr François Marquis, lundi, pour en savoir davantage sur la gravité de la blessure au genou qui l’a mis K.-O. vendredi soir à Charlottetown. Il ratera assurément quelques semaines d’activités.

Les Remparts ont mis le cap sur Québec après le match de ce dimanche et ils reprendront l’entraînement mardi en vue de la visite des Saguenéens de Chicoutimi vendredi, et des Tigres de Victoriaville dimanche.