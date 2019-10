Camara a un candidat pour remplacer Cabrera

Maintenant que la saison est officiellement terminée, l’heure est au bilan pour l’Impact de Montréal et la priorité est de trouver l’entraîneur-chef qui saura transporter cette équipe.

Dans l’émission d’avant-match sur les ondes de TVA Sports, dimanche, l’analyste Hassoun Camara a vanté les mérites de Wilmer Cabrera, qui a pu amener de la lumière dans une période un plus sombre de la saison de l’Impact.

«Il a le crédit, dans un laps de temps très réduit, d’avoir ramené un trophée dans une saison extrêmement délicate.»

Toutefois, même si Cabrera a réussi ce fait d’armes, il demeure qu’il a été longuement en audition et que les conclusions qu’il est possible d’en tirer sont mitigées. Si bien qu’un autre nom fait surface; celui de l’entraîneur-adjoint Wilfried Nancy.

«C’est quelqu’un qui mène les entraînements. Même à l’époque de Rémi Garde, c’était lui qui dictait et arrivait à travailler sur les schémas sportifs, qui arrivait avec une certaine philosophie et qui pouvait faire la transition entre ce qu’il se passait à l’académie et le monde professionnel», a expliqué l’ancien joueur de l’Impact.

Nancy serait un candidat idéal, de par son expérience et son expertise, si l’on en croit les propos de Camara.

«Wilfried Nancy répond à tous les impératifs. Il est jeune, il a envie et il a une philosophie très établie.»

Au-delà de tout, Camara pense que Nancy cadre à merveille dans le moule du onze montréalais.

«Je pense qu’il pourrait coller avec l’identité et être ce complément qu’il y a avec M. Renard. [...] C’est une idée qui me plaît énormément.»

