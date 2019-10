Tommy Bouchard mène l’Armada à la victoire

Tommy Bouchard a marqué deux buts, dont celui de la victoire, samedi après-midi, au Centre d'excellence Sports Rousseau, où l’Armada de Blainville-Boisbriand s’est imposé 5 à 3 devant l’Océanic de Rimouski.

Bouchard a donné les devants 2 à 1 à l’équipe locale à la fin de la deuxième période avec son premier but du calendrier régulier. L’attaquant de 18 ans est revenu à la charge avec un peu plus de cinq minutes à faire au temps réglementaire, alors que les deux formations étaient à égalité 3 à 3. Il a inscrit son deuxième but du match en désavantage numérique.

Miguel Tourigny, Yaroslav Likhachev et Maxim Bykov (filet désert) ont été les autres marqueurs pour la formation des Laurentides.

Luke Henman et Samuel Bolduc se sont également illustrés chez l’Armada en amassant chacun deux mentions d’aide.

Du côté de l’Océanic, Cédric Paré a volé la vedette en réalisant un tour du chapeau. Le joueur de centre natif de Pintendre compte déjà 10 buts en sept matchs cette saison.

Pour sa part, Alexis Lafrenière a obtenu une mention d’aide. Le capitaine de l’Océanic compte maintenant 201 points en 128 matchs en carrière dans la LHJMQ.

Émile Samson a connu un fort match devant la cage de l’Armada, où il a repoussé 38 des 41 tirs dirigés vers lui. À l’autre bout de la patinoire, Raphaël Audet a connu une sortie plus difficile, cédant quatre fois sur 24 lancers.

L’Armada sera de retour en action dès dimanche au Centre d'excellence Sports Rousseau où il recevra la visite du Phoenix de Sherbrooke. L’Océanic affrontera quant à lui les Tigres, dimanche, à Victoriaville.

Une victoire d’équipe pour les Eagles

Plusieurs joueurs se sont illustrés chez les Eagles du Cap-Breton, samedi, au Centre Georges-Vézina, dans une victoire de 6 à 3 contre les Saguenéens de Chicoutimi.

Félix Lafrance a complété un tour du chapeau avec deux buts dans un filet désert. La performance du jour appartient toutefois à Egor Sokolov, qui a orchestré la remontée des Eagles. Sokolov a tout d’abord obtenu une mention d’aide sur le but égalisateur de Shawn Boudrias, avant d’y aller lui-même du filet vainqueur en avantage numérique.

L’ailier gauche Brooklyn Kalmikov a aussi bien fait en amassant trois mentions d’aide. Le gardien Kevin Mandolese a tenu le fort avec 24 arrêts sur 27 lancers.

L’Heureux continue son bon début de saison

À Val-d’Or, les Foreurs se sont inclinés 2 à 1 face aux Wildcats de Moncton, alors que le joueur de première année Zachary L’Heureux a récolté son 11e point.

Avec ce total de points, l'attaquant des Wildcats mène tous les joueurs de première année de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Le joueur de 16 ans a marqué le premier but de la rencontre face aux Foreurs. Elliot Desnoyers a inscrit l’autre but des Wildcats, en avantage numérique. Jakob Pelletier a récolté une mention d’aide sur les deux filets.

David Noël a privé le gardien des Wildcats Olivier Rodrigue d’un blanchissage en marquant avec cinq secondes à faire à la rencontre.

Maxim Trépanier fait la différence

À Baie-Comeau, Maxim Trépanier a touché la cible en prolongation pour procurer une victoire de 4 à 3 aux Mooseheads de Halifax face au Drakkar.

Trépanier a également obtenu des mentions d’aide sur les buts de Raphaël Lavoie et de Benoit-Olivier Groulx.

Cole Stewart a été l’autre marqueur des visiteurs.

Chez le Drakkar, Vincent Dupuis, Raivis Kristians Ansons et Julien Létourneau ont secoué les cordages.

Cole McLaren a bien fait devant la cage des Mooseheads en bloquant 28 des 31 tirs dirigés vers lui.

Pour le Drakkar, il s’agit d’une quatrième défaite consécutive. La formation de Baie-Comeau ne compte que deux victoires en sept matchs depuis le début de la saison.