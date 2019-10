Huit en huit pour Liverpool

Liverpool, en battant Leicester (2-1) grâce à un pénalty dans les dernières secondes, a réussi son «grand huit», huit victoires en huit journées, samedi, alors que Tottenham a vécu un nouveau cauchemar à Brighton (0-3), aggravé par la blessure d'Hugo Lloris.

Liverpool a eu chaud

S'il n'affiche pas la maîtrise qui semblait la sienne il y a quelques semaines encore, Liverpool montre qu'il a de la ressource et de belles qualités morales avec ce deuxième succès arraché en quatre jours.

La victoire heureuse à Sheffield United la semaine dernière, celle grâce à Mohamed Salah mercredi contre Salzbourg (4-3), après avoir gaspillé un avantage de trois buts, et celle contre Leicester (2-1) grâce à un pénalty de James Milner ne sont pas les plus jolies, mais elles n'en ont que plus de valeur.

Pour leur 17e succès d'affilée en championnat depuis la saison dernière, les hommes de Jürgen Klopp n'avaient pourtant pas n'importe qui en face d'eux.

Toujours troisièmes provisoire du classement, les Foxes leur ont tenu la dragée haute et étaient revenus à leur hauteur à dix minutes de la fin sur un but de leur jeune milieu de terrain international James Maddison (1-1, 80e), après un nouveau relâchement coupable des Reds.

Ces derniers peuvent remercier Sadio Mané, déjà très bon contre Salzbourg et qui a ouvert le score à 5 minutes de la pause, avant d'obtenir un pénalty validé par la VAR mais qui continue à diviser les avis.

Des débats qui intéresseront bien peu Liverpool qui a fait le trou avec la 3e place sur laquelle il comptera au moins 9 longueurs d'avance dimanche soir. Son dauphin Manchester City, 2e avec 8 points de retard pour le moment, recevra Wolverhampton dimanche.

Tottenham en plein cauchemar

Les Spurs tombent décidément de Charybde en Scylla en ce début de saison.

Alors que tout le monde attendait une réaction d'orgueil après l'humiliation historique subie face au Bayern (7-2) mardi en Ligue des Champions, les hommes de Mauricio Pochettino ont de nouveau sombré chez un mal classé, Brighton (0-3).

On serait tenté de leur trouver comme excuse la spectaculaire et grave blessure de leur capitaine Hugo Lloris, dont le coude gauche s'est plié dans le mauvais sens à la réception d'une chute en arrière sur les bras, dès la 3e minute.

La nature de sa blessure n'a pas encore été annoncée mais on peut craindre une indisponibilité de plusieurs mois.

«Les nouvelles ne sont pas bonnes venant de l'hôpital, mais nous devons attendre», a indiqué après le match l'entraîneur Mauricio Pochettino.

Sur cette action, consécutive à une erreur de jugement du portier qui n'avait plus son équilibre en reculant, Brighton a ouvert le score et le reste du match a été une prestation sans âme et sans saveur, ponctuée d'un 3-0 mérité pour des joueurs sans doute traumatisés par la mésaventure du gardien des Bleus.

Provisoirement 7e avec 11 points, Tottenham va probablement passer une trêve internationale très morose où les interrogations sur l'avenir de Pochettino ne manqueront pas d'occuper les esprits.

La surprise Burnley

Derrière le duo Liverpool/Manchester City, le championnat est très ouvert pour les places dans le top 6.

C'est ainsi que le modeste club de Burnley s'est hissé au 5e rang provisoire avec 12 points grâce à sa victoire 1-0 sur Everton.

Les Toffees, vus avant la saison comme des troubles-fêtes potentiels du championnat, sont eux en pleine crise après ce 4e revers consécutif qui les laisse aux portes de la zone rouge, 17e avec 7 points, sous la menace de Newcastle, 19e avec 5 unités, qui recevra dimanche un Manchester United lui non plus pas au mieux, pour clore cette journée.