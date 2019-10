Une rencontre digne des séries

Une température dépassant les 30 degrés à l’extérieur du PNC Arena, un «tail gate party» organisé par des amateurs survoltés et une rencontre animée entre deux équipes qui ne voulaient certes pas rater leur rentrée.

Ce premier match de la saison impliquant les Hurricanes et le Canadien a été tout sauf ennuyant. On exagère à peine: ce duel avait toutes les allures d’une rencontre des séries éliminatoires.

«Je suis content que vous ayez remarqué la même chose que moi, a indiqué Claude Julien. C’était enlevant du début à la fin, on se serait effectivement cru après la saison régulière. C’est tout simplement dommage qu’on quitte la Caroline avec un seul point.

«Mais pour un premier match, il y a eu beaucoup d’intensité de part et d’autre, a enchaîné l’entraîneur en chef du Tricolore. Ce sont deux équipes très rapides qui se sont affrontées. On a travaillé fort.»

Dur pour Fleury en troisième

Sans montrer du doigt qui que ce soit, Julien a reconnu que certains défenseurs, dont principalement Cale Fleury, avaient connu une dernière portion de rencontre difficile, surtout en troisième période, alors que l’adversaire s’est amusé à défier le gardien Carey Price en le bombardant de 19 tirs contre seulement 7.

«Face à cette pression constante, ils ont été plus vulnérables, a dit Julien. Il faudra apporter certains correctifs. N’oublions pas non plus que la Caroline est une très bonne équipe, l’une des meilleures dans notre conférence. Elle a fait les séries éliminatoires l’an dernier et elle s’est améliorée cette année.»

Julien a par ailleurs justifié sa décision (infructueuse) d’envoyer Nick Suzuki en tirs de barrage.

«Ce n’est pas une question d’âge, a-t-il raconté. Il est habile avec la rondelle et capable de nous faire gagner des matchs.»

Et maintenant les Maple Leafs !

Le Canadien a pris la direction de Toronto jeudi soir en prévision de sa deuxième rencontre du calendrier régulier qui aura lieu samedi soir. Le Tricolore tentera de venger sa défaite de 3 à 0 subie la semaine dernière dans la Ville Reine, lors de son avant-dernier match préparatoire.