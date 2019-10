Une autre offre alléchante pour Butler

Le boxeur québécois Steven Butler a reçu une nouvelle offre pour un combat de championnat du monde, selon ce qu’a appris notre journaliste Nancy Audet.

Butler (28-1-1, 24 K.-O.), un protégé d’Eye of the Tiger Management (EOTTM), a déjà la possibilité d’affronter l’Américain Demetrius Andrade (28-0-0 17 K.-O.), champion WBO des poids moyens, dont il est l’aspirant numéro un. La WBO a ordonné un combat entre les deux hommes et les deux clans ont une période de 30 jours pour s’entendre.

Toutefois, selon notre collègue, cette deuxième offre serait plus intéressante au plan sportif pour l’équipe de Butler. Le combat, s’il se confirme, aurait lieu en décembre prochain. L’adversaire potentiel de Butler n’est pas connu pour l’instant.

EOTTM et Butler pourraient annoncer leur décision au début de la prochaine semaine.

Le Montréalais de 24 ans, qui fait tranquillement son chemin vers le haut des classements mondiaux chez les poids moyens, a remporté son dernier combat par K.-O. en seulement quelques secondes, jeudi dernier, contre le Mexicain Paul Valenzuela fils au Casino de Montréal.

Kim Clavel au Centre Bell

En boxe féminine, la Québécoise Kim Clavel est assurée d’être sur la carte du gala d’envergure que prévoit organiser EOTTM au Centre Bell le 7 décembre.

Clavel (10-0-0, 2 K.-O.) a elle aussi remporté son dernier combat jeudi dernier, au Casino, et elle l’a fait de brillante façon, ce qui lui a permis de gagner sa place pour ce gala.

Une ceinture pourrait être à l’enjeu pour ce prochain duel.