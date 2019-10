Un climat «toxique» régnait chez les Flyers

Un climat «toxique» a plombé la saison 2018-2019 des Flyers de Philadelphie, selon ce qu’a rapporté le reporter Renaud Lavoie pour la chaîne TVA Sports, vendredi à l’émission JiC.

L’information a été colligée auprès d’anciens membres des Flyers qui faisaient partie du club au cours de la dernière année et de l’année précédente.

L’organisation de la Pennsylvanie a donc rassemblé un nouveau personnel d’entraîneurs, mené par Alain Vigneault et comportant, entre autres, l’ancien entraîneur-chef des Canadiens de Montréal Michel Therrien, ainsi que Mike Yeo, ex-pilote des Blues de St. Louis, dans l’espoir de dissiper cette ambiance nocive.

Auparavant, Chuck Fletcher avait pris la relève du directeur général Ron Hextall, limogé en novembre 2018 au bout d’un séjour remontant à 2014.

En prenant ces décisions, les propriétaires des Flyers, Comcast Spectactor, dont le leader est Dave Scott, souhaitent que Fletcher, Vigneault et leurs associés parviennent à implanter une «culture» à Philadelphie, d’après l’information obtenue par Lavoie.

Embauché juste après la saison régulière 2018-2019, Vigneault a guidé les Flyers à une première victoire cette saison, un gain de 4-3 signé contre les Blackhawks de Chicago à Prague (République tchèque) vendredi, à l’occasion de leur toute première rencontre.

Vigneault a été à la barre des Canadiens, des Canucks de Vancouver et des Rangers durant sa carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Récipiendaire du trophée Jack Adams en 2006-2007, il présente une fiche de 648-435-35-98 à vie et compte deux présences en finale de la coupe Stanley, soit en 2011 et 2014. Ses équipes ont mis la main sur le trophée des Présidents trois fois.

Les Flyers ont congédié Dave Hakstol pendant le dernier calendrier régulier et Scott Gordon a complété celui-ci derrière le banc. Le club a maintenu un dossier de 37-37-8, ratant les séries éliminatoires pour la quatrième fois en sept ans.

Chronologie des événements à Philadelphie

26 novembre 2018 : Congédiement de Ron Hextall (directeur général)

3 décembre 2018 : Embauche de Chuck Fletcher (directeur général)

17 décembre 2018 : Congédiement de Dave Hakstol (entraîneur-chef), nomination de Scott Gordon (entraîneur-chef intérimaire)

15 avril 2019 : Embauche d’Alain Vigneault (entraîneur-chef), renvoi de Scott Gordon chez les Phantoms de Lehigh Valley (entraîneur-chef, Ligue américaine)

5 mai 2019 : Embauche de Michel Therrien (entraîneur adjoint)

6 mai 2019 : Embauche de Mike Yeo (entraîneur adjoint)