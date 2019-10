Un bon quatrième trio

Claude Julien a comme philosophie de bien répartir son temps de jeu pour ses attaquants. Il le faisait à ses beaux jours avec les Bruins de Boston où Gregory Campbell, Daniel Paille et Shawn Thornton recevaient de grandes responsabilités pour des membres d’un quatrième trio.

À Boston, on avait baptisé ce trio de la ligne merlot, un clin d’œil à la couleur du gilet que les trois attaquants portaient lors des entraînements. Campbell, Paille et Thornton ont soulevé la Coupe Stanley en 2011 avec les Bruins. S’ils n’avaient pas de statistiques grandioses, ils restaient au cœur des succès de l’équipe en procurant une bonne dose d’énergie. Dans le jargon du hockey, on les décrivait comme des plombiers de luxe.

Huit ans plus tard, plusieurs choses ont changé. Julien se retrouve maintenant derrière le banc du Canadien. Campbell, Paille et Thornton ont tous pris leur retraite. Le hockey est plus rapide qu’en 2011 et il y a moins de bagarres. Mais il y a une chose qui demeure : les bonnes équipes ont encore besoin de quatre bons trios.

À LIRE AUSSI : Le grand frère chez le CH

Des fleurs de Julien

Nate Thompson est au centre de cette quatrième unité du Tricolore avec Paul Byron sur le flanc gauche et Jordan Weal sur le flanc droit.

«Ça fait plaisir d’entendre cela, a répondu Thompson lorsque mis au parfum des mots de son entraîneur, qui croit cet assemblage un des meilleurs qu'il ait vus. Quand tu reçois un aussi beau compliment, c’est flatteur. Mais en même temps, s’il y va d’une telle déclaration, il faut également répondre aux attentes. Nous aurons besoin de rester constants.»

«Je n’ai pas le sentiment que nous ressemblons à un quatrième trio, a poursuivi le centre de 35 ans. Il y a beaucoup de rapidité. Paul est tellement rapide et Weal est un gars très intelligent. J’aime vraiment jouer avec eux, c’est assez simple d’être à leurs côtés. Nous avons fait de bonnes choses contre les Hurricanes, mais il y a aussi eu des erreurs. C’était un premier match. Je pense toutefois que comme trio nous pourrions avoir un impact important au sein de l’équipe.»

En deuxième période face aux «Canes», Weal a marqué un superbe but en complétant des relais rapides de Byron et de Thompson.

Pour Thompson, ce jeu venait également racheter une mise en jeu perdue en fin de première période en territoire défensif qui a mené au premier but des Hurricanes, celui de Lucas Wallmark.

Une place à conserver

Thompson comprend parfaitement son rôle avec le CH. Il sait qu’il aura à se battre pour garder sa place avec Nick Cousins qui attend son tour dans les gradins et Ryan Poehling qui est en transit avec le Rocket de Laval.

«Chaque fois que tout le monde est en santé, ça rend ton équipe meilleure, a rappelé l’Américain originaire de l’Alaska. Pour ma part, je n’ai jamais été un joueur qui se permettait d’être trop à l’aise pendant ma carrière. J’ai toujours eu à me battre pour tout ce que j’ai dans cette ligue. Ça ne changera pas. J’aurai 35 ans demain (5 octobre) et je ne sais pas combien d’années il me reste. Je veux juste en profiter.»

Malgré son âge, Thompson a la conviction qu’il peut suivre ses deux ailiers, Byron et Weal.

«Je me considère aussi comme un assez bon patineur, a-t-il répliqué. Avec Pauly quand il a un peu d’espace sur la glace, tu peux simplement flipper la rondelle dans un coin et il ira la chercher. Il bat pratiquement tous les joueurs sur une patinoire par sa rapidité.»

Pour le match inaugural l’an dernier contre les Maple Leafs à Toronto, Julien avait envoyé Matthew Peca au centre de son quatrième trio avec Charles Hudon et Andrew Shaw sur les ailes. Un an plus tard, seul Shaw est encore dans la LNH avec les Blackhawks de Chicago. Du 1er au 82e match, il y a eu un tourniquet d’attaquants pour ce dernier trio avec les Tomas Plekanec, Nicolas Deslauriers, Kenny Agostino, Michael Chaput et Dale Weise qui ont aussi obtenu des essais.

Au 72e match la saison dernière contre les Blackhawks au Centre Bell, Julien avait pigé trois nouveaux numéros, ceux de Thompson, Byron et Weal. Cette combinaison était restée intacte pour les cinq rencontres suivantes. Mais c’était probablement assez pour donner une bonne idée à Julien en vue de ses plans cette saison.