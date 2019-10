Les Yankees gagnent. 10-4.

Au terme d’un duel entre les deux meilleures attaques du baseball majeur, les Yankees de New York se sont imposés 10-4 devant les Twins du Minnesota et ont pris l’ascendant à l’occasion de la première rencontre de cette série de section de la Ligue américaine, vendredi.

Pas moins de cinq circuits - deux par les Bombardiers du Bronx, trois par les Twins - se sont frappés dans l'affrontement. Cela n'a pas empêché les Yankees de prendre les devants dans la série au Yankee Stadium, où sera disputé le deuxième match samedi.

Les Twins avaient annoncé leurs couleurs avec des circuits en solo de Jorge Polanco et de Nelson Cruz lors des première et troisième manches, mais une fin de troisième difficile a laissé les Yankees revenir dans le match. En plus d’un double d’un point d’Edwin Encarnacion, un optionnel s’est transformé en jeu de deux points en faveur des New-Yorkais en raison d’une erreur de C.J. Cron.

Les circuits de D.J. LeMahieu et de Brett Gardner ont donné une avance de 6-4 aux Yankees en sixième manche et c’est là que les hôtes se sont échappés sans plus jamais regardé derrière. LeMahieu a ajouté un double et totalisé quatre points produits.

Gleyber Torres s’est également illustré pour l’équipe locale en produisant deux points.

Les lanceurs partants n’ont pas connu match de tout repos. Chez les Yankees, James Paxton a quitté la butte après avoir alloué trois points et cinq coups sûrs en quatre manches et deux tiers. Il a néanmoins retiré huit frappeurs sur des prises.

Pour sa part, le lanceur des Twins Jose Berrios a concédé trois points, dont un mérité, en quatre manches de travail. Il a également accordé quatre coups sûrs et trois buts sur balles, et retiré six frappeurs au bâton.

C’est le releveur Chad Green (1-0) qui a enregistré la victoire tandis que Zack Littell (0-1) a encaissé la défaite.