Stefon Diggs sur son départ?

Le receveur de passes Stefon Diggs ne semble plus vouloir faire partie de l’organisation des Vikings du Minnesota.

L’athlète de 25 ans a raté l’entraînement des siens, mercredi, même s’il ne souffrait d’aucune blessure. Le lendemain, il était de retour avec ses coéquipiers et les journalistes lui ont demandé s’il désirait être échangé.

«Il y a de la vérité dans toutes les rumeurs, a dit Diggs. Il y a beaucoup de spéculation à mon propos et sur le fait que je suis fâché. [Je suis un] receveur qui veut obtenir du succès et qui veut gagner. Si tu veux gagner et que tu ne gagnes pas, tu es évidemment frustré.»

De leur côté, les Vikings (2-2) ne semblent pas vouloir se départir des services de leur receveur de passes, selon le réseau NFL Network. Ils ont tout de même servi une amende à Diggs, par rapport à son absence de la semaine.

En quatre parties en 2019, le produit de l’Université du Maryland a attrapé 13 ballons pour 209 verges de gains et un touché. Il a également échappé deux ballons.

Diggs dispute présentement la première saison d’une entente de cinq ans et d’une valeur totale de 72 millions $.