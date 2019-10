NFL: surprises et déceptions de la saison

Le quart de la saison de la NFL est déjà derrière nous!

Pour l’occasion, nos spécialistes NFL Jean Carrier et Stéphane Cadorette vous présentent leurs surprises parmi les joueurs et les équipes, ainsi que le joueur et la formation qui les ont le plus déçus jusqu'à maintenant.

Dans «La Zone payante», on discute aussi de la suspension – pour le reste de la saison – du secondeur des Raiders Vontaze Burfict, on fait nos prédictions pour le match du week-end et on vous présente notre classique chronique au bar!

Nous avons aussi pour vous le segment 100% «fantasy», dans lequel nous vous donnons quelques trucs pour préparer vos différents pools. Cette semaine, on vous donne le nom de cinq joueurs à faire jouer absolument, cinq joueurs à laisser sur le banc et cinq joueurs à aller chercher dans le pool de joueurs autonomes qui peuvent vous aider tout de suite.

