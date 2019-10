Bon départ pour Vigneault et Therrien... à Prague

Les Flyers de Philadelphie ont débuté leur saison 2019-2020 de la bonne façon en l’emportant 4 à 3 face aux Blackhawks de Chicago, dans un match disputé au O2 Arena de Prague, capitale de la République tchèque.

Cette rencontre, qui a eu lieu dans la cadre de la Série globale 2019 de la Ligue nationale de hockey (LNH), était également la première du Québécois Alain Vigneault à la barre des Flyers, tout comme Michel Therrien, qui l’épaule comme entraîneur adjoint.

Jakub Voracek, des Flyers et David Kampf, des «Hawks», tous deux originaires de la République tchèque, ont été conviés pour la mise au jeu protocolaire. C’est d’ailleurs l’ancien gardien de but tchèque Dominik Hasek qui s’est chargé de la cérémonie. Les Flyers jouaient techniquement à domicile et la foule de 18 000 amateurs réunie à Prague penchait définitivement de leur côté, chandails orange et acclamations partisanes en étant la preuve.

Un bon spectacle

Travis Konecny a inscrit deux filets lors de cette rencontre. Il a d’abord marqué, sans aide, le premier but de la rencontre, avant d’y aller d’un impressionnant tir du revers en fin de deuxième période, pour donner l’avantage aux siens.

Oskar Lindblom a probablement marqué le but le plus étrange de sa jeune carrière, en deuxième période. Le Suédois de 23 ans a tenté un tir qui s’est échoué sur la tige à la gauche de Corey Crawford et la rondelle a ricoché sur le défenseur des Blackhawks Slater Koekkoek quelques mètres plus loin, avant de glisser tout doucement derrière la ligne rouge.

Pour les Hawks, Patrick Kane a repris là où il avait laissé la saison dernière en récoltant trois points (un but, deux mentions d’aide). Le défenseur Erik Gustafsson a aussi bien fait dans la défaite en se faisant complice de deux filets.

Fin de tournée

Lors de son séjour à Prague, l’entraîneur-chef des Blackhawks, Jeremy Colliton, a profité de l’occasion pour animer une courte clinique pour les futurs entraîneurs tchèques. C’était également un deuxième match européen pour les deux formations américaines. Les Hawks ont eu le meilleur sur l’Eisbaren à Berlin tandis que les Flyers se sont inclinés en Suisse face au Lausanne HC, lors de rencontres amicales.

Par ailleurs, le juge de lignes tchèque Libor Suchanek avait été dépêché par la LNH pour officier cette rencontre. En 2017, Suchanek était devenu le premier arbitre non originaire de l’Amérique du Nord à exercer dans la LNH.