Le spectacle commence par une bombe de P.K. ...

P.K. Subban saisit la rondelle en fond de territoire des Devils du New Jersey.

La bombe.

Blake Coleman prend possession du disque et bataille ferme contre Dmitry Kulikov, des Jets de Winnipeg. La suite est ahurissante.

L’attaquant marque d’une seule main. Entre ce but et celui d’Alexander Ovechkin pour les Capitals de Washington en 2006, quand le Russe avait compté couché sur la glace, sans regarder, on n’est pas si loin... À voir dans la vidéo ci-dessus.

Ce but de Coleman portait la marque à 4-0 en faveur des Devils en deuxième période. Le joueur de 27 ans avait fait 2-0 New Jersey en début d’engagement à l’occasion du match inaugural du club.

En guise de mince consolation, Kulikov a inscrit les Jets au pointage en fin de deuxième.