Jack Hughes fébrile pour ses débuts dans la LNH

Le tout premier choix du dernier encan de la Ligue nationale de hockey, Jack Hughes, donnera ses premiers coups de patin dans le circuit Bettman, vendredi soir, alors que les Devils du New Jersey recevront les Jets de Winnipeg.

«Je n’ai jamais vraiment eu 18 000 personnes qui applaudissent mon équipe, a indiqué le jeune homme de 18 ans, fébrile, au site web de la LNH. La seule fois que j’ai joué dans un aréna comme ça, c’était pour le Championnat du monde de hockey junior et évidemment, les spectateurs n’applaudissaient pas pour nous (à Vancouver en 2019).

«Je suis persuadé que lors de l’échauffement, j’aurai un sourire collé au visage, a poursuivi l’Américain. Je suis très excité que le match s’amorce.»

Lors du calendrier préparatoire, Hughes a démontré qu’il était en mesure de tirer son épingle du jeu dans la meilleure ligue de hockey au monde, lui qui a amassé trois buts et une mention d’aide en quatre parties.

En plus de Hughes, le défenseur P.K. Subban jouera également un premier match dans l’uniforme des Devils, vendredi. L’ancien patineur du Canadien de Montréal a été acquis dans une transaction avec les Predators de Nashville, en juin dernier. En retour de l’arrière de 30 ans, les Devils ont donné deux joueurs des ligues mineures et deux choix de deuxième ronde (2019 et 2020).