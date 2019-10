Denayer et De Bruyne absents de la sélection belge

Le défenseur de Lyon Jason Denayer et le milieu offensif de Manchester City Kevin De Bruyne, tous deux blessés, ne figurent pas dans la sélection belge retenue par Roberto Martinez pour les deux prochains matches de qualification pour l'Euro-2020.

Le sélectionneur espagnol des Diables rouges a dévoilé vendredi à Anvers, dans le nord du pays, une liste de 28 joueurs pour la réception de Saint-Marin, jeudi, et le déplacement au Kazakhstan trois jours plus tard.

Incertains, le gardien Thibaut Courtois (Real Madrid), l'attaquant Romelu Lukaku (Inter Milan) et le défenseur Thomas Meunier (PSG) font partie de la sélection.

«Nous prendrons une décision à leur sujet lundi», a indiqué Roberto Martinez au cours d'une conférence de presse, tout en se disant «relativement optimiste» en ce qui concerne Thibaut Courtois, remplacé mardi à la mi-temps du match de Ligue des Champions contre Bruges, à la suite de maux d'estomac.

Blessé il y a une dizaine de jours en Coupe de Belgique, le défenseur Vincent Kompany (Anderlecht) ne fait en revanche pas partie de la liste, qui ne compte aucune nouvelle tête.

À l'aube des 7e et 8e journée des qualifications pour l'Euro-2020, la Belgique est en tête de son groupe avec le maximum de points (18).

Une victoire contre Saint-Marin ou le Kazakhstan suffirait à assurer la qualification des Diables rouges.

Les 28 Belges sélectionnés par Roberto Martinez:

Gardiens: Thibaut Courtois (Real Madrid/ESP), Simon Mignolet (Club Bruges), Matz Sels (Strasbourg/FRA), Hendrik Van Crombrugge (Anderlecht)

Défenseurs: Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur/ENG), Dedryck Boyata (Hertha Berlin/GER), Timothy Castagne (Atalanta Bergame/ITA), Leander Dendoncker (Wolverhampton/ENG), Brandon Mechele (Club Bruges), Thomas Vermaelen (Vissel Kobe/JAP), Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur/ENG), Thomas Meunier (PSG/FRA)

Milieux de terrain: Yannick Carrasco (Dalian Yifang/CHN), Nacer Chadli (Anderlecht), Dennis Praet (Leicester City/ENG), Maxime Lestienne (Standard de Liège), Youri Tielemans (Leicester City/ENG), Hans Vanaken (Club Bruges), Yari Verschaeren (Anderlecht), Axel Witsel (Borussia Dortmund/GER)

Attaquants: Michy Batshuayi (Chelsea/ENG), Christian Benteke (Crystal Palace/ENG), Eden Hazard (Real Madrid/ESP), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund/GER), Adnan Januzaj (Real Sociedad/ESP), Romelu Lukaku (Inter/ITA), Dries Mertens (Naples/ITA), Divock Origi (Liverpool/ENG).

Di Lorenzo appelé avec l'Italie, De Rossi absent

Le latéral Giovanni Di Lorenzo (Naples) a été appelé pour la première fois dans la sélection d'Italie pour les matches de qualification à l'Euro-2020 contre la Grèce et le Liechtenstein, a annoncé vendredi le sélectionneur Roberto Mancini.

En revanche, Daniele De Rossi, âgé de 36 ans et présélectionné fin septembre, ne figure pas dans la liste des 27 joueurs retenus.

Le milieu de terrain évolue en Argentine, à Boca Juniors, et n'a plus porté le maillot italien depuis près de deux ans. Il avait honoré sa 117e cape lors de la défaite face à la Suède, en barrage du Mondial-2018 (0-0, 0-1), synonyme de première absence de la Squadra Azzura en Coupe du monde depuis 1958.

De son côté, Di Lorenzo a peut-être profité de la grave blessure du Romain Zappacosta, vendredi, pour intégrer la Nazionale.

L'Italie, absente du Mondial-2018, accueillera la Grèce, samedi 12 octobre à Rome, et une victoire -la 7e en 7 matches- lui donnerait le ticket européen, bien avant ses trois dernières rencontres du groupe J.

Les 27 Italiens:

Gardiens: Gianluigi Donnarumma (Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Naples), Salvatore Sirigu (Torino)

Défensuers: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Danilo D'Ambrosio (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Naples), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Roma)

Milieux: Nicolò Barella (Inter), Federico Bernardeschi (Juventus), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea/ENG), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris SG/FRA), Nicolò Zaniolo (Roma)

Attaquants: Andrea Belotti (Torino), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shangai Shenhua/CHN), Vincenzo Grifo (Fribourg/GER), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Naples)

L'Espagne avec trois nouvelles têtes

Sergio Reguilon (Séville FC), Pau Torres et Gerard Moreno (Villarreal) sont les nouvelles têtes de la sélection espagnole pour les matches de qualification à l'Euro-2020 contre la Norvège et la Suède, le 12 et le 15 octobre.

Le sélectionneur Robert Moreno a décidé d'appeler ces trois joueurs pour la première fois avec l'équipe d'Espagne, dans sa liste dévoilée ce vendredi.

Et pour accompagner ces trois nouveaux venus, le retour d'un cadre: Raul Albiol, membre de l'équipe historique championne d'Europe en 2008 et 2012 et championne du monde en 2010, n'avait plus revu la sélection depuis un an (dernier match contre le Pays de Galles en amical, en octobre 2018), et a été rappelé par Moreno.

Dans la liste des revenants, citons aussi Luis Alberto. Le milieu de terrain qui évolue à la Lazio en Italie va lui aussi retrouver la Roja, deux ans après son premier et unique match en sélection, en novembre 2017 face au Costa Rica.

Malgré les spéculations autour d'une éventuelle première sélection d'Ansu Fati, la nouvelle pépite de 16 ans du FC Barcelone souffre de douleurs au genou, et n'a finalement pas été appelé.

Dans le cadre des 7e et 8e journées de qualifications pour l'Euro-2020, l'Espagne, dans le groupe F, affrontera la Norvège à Oslo le 12 octobre, et la Suède à Solna trois jours plus tard.

Si elle gagne ces deux matches, la Roja aura mathématiquement validé son ticket pour l'Euro-2020.

Liste des sélectionnés:

Gardiens: David De Gea (Manchester United/ENG), Kepa Arrizabalaga (Chelsea/ENG), Pau López (AS Roma/ITA).

Défenseurs: Sergio Ramos, Dani Carvajal (Real Madrid), Jesús Navas, Sergio Reguilón (Séville FC), Diego Llorente (Real Sociedad), Raúl Albiol, Pau Torres (Villarreal), Juan Bernat (Paris SG/FRA), Íñigo Martínez (Athletic Bilbao).

Milieux de terrain: Sergio Busquets (FC Barcelone), Rodri Hernández (Manchester City/ENG), Saúl (Atlético Madrid), Fabián Ruiz (Naples/ITA), Dani Ceballos (Arsenal/ENG), Thiago Alcántara (Bayern Munich/GER), Pablo Sarabia (Paris SG/FRA), Luis Alberto (Lazio/ITA), Cazorla (Villarreal).

Attaquants: Mikel Oyarzábal (Real Sociedad), Rodrigo Moreno (Valence), Gerard Moreno (Villarreal).