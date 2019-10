Classique Volunteers of America : Alena Sharp passe en tête

La Canadienne Alena Sharp s’est hissée en tête du classement de la Classique Volunteers of America, vendredi, à Colony au Texas, en signant une deuxième ronde de 65 (-6).

Avec un cumulatif de 133 (-9), l’Ontarienne se retrouve à égalité au sommet avec les Américaines Brittany Altomare et Cheyenne Knight.

Sharp, qui occupait le 14e rang après avoir joué une première ronde de 68 (-3), a enregistré cinq oiselets et un aigle vendredi. Son seul faux pas, elle l’a commis au 18e trou avec un boguey.

Sa compatriote Brooke M. Henderson est passée du 58e au 20e échelon grâce à une carte de 67 (-4). L’Ontarienne de 22 ans accuse toutefois cinq coups de retard sur les meneuses.

L’autre Canadienne en lice, Brittany Marchand, n’a pas réussi à se qualifier pour les rondes de la fin de semaine.

PGA : Nick Taylor en recul

Du côté de la PGA, le Canadien Nick Taylor a glissé du premier au sixième rang à l’Omnium Shriners Hospitals for Children, à Las Vegas, après avoir réalisé une deuxième ronde de 69 (-2).

Le Manitobain présente maintenant un cumulatif de 132 (-10) et se trouve à deux coups des meneurs, soit les Américains Brian Stuard, Patrick Cantlay, Lucas Glover et Kevin Na.

Ce dernier a fait un bond de 42 places au classement en enregistrant une ronde de 62 (-9) vendredi. Il a réussi deux aigles et six oiselets, et a commis un boguey.

Chez les autres Canadiens, Adam Hadwin est grimpé au 11e rang et accuse trois coups de retard sur la tête.

Pour leur part, Roger Sloan, Mackenzie Hughes et Graham DeLaet ont été victimes du couperet.