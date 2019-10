Pierre-Luc Dubois se prononce sur sa future autonomie

Les tensions entre les directeurs généraux et les joueurs autonomes avec compensation durant la saison morte n’ont pas fait peur à Pierre-Luc Dubois.

Celui qui verra son contrat d’entrée se terminer à la fin de la prochaine campagne affirme qu’il ne pense pas du tout à cela pour l’instant.

«Tout ce que je veux c’est continuer à jouer et aider l’équipe à gagner cette année», a lancé l’attaquant des Blue Jackets de Columbus en entrevue à l’émission «JiC».

Alors que l’entraîneur-chef John Tortorella avait attribué de plus grandes responsabilités au Québécois la saison dernière, Dubois devra encore porter un plus grand chapeau cette année, notamment avec les départs d’Artemi Panarin, Matt Duchene et Ryan Dzingel.

«Notre équipe demeure confiante malgré la perte de ces bons joueurs. C’est certain que ce n’est pas ce qu’on voulait, mais l’organisation a bien repêché et on va pouvoir compter sur plusieurs jeunes prometteurs.»

Parmi ce bassin d’espoirs, impossible d’oublier le Français Alexandre Texier, qui évoluera aux côtés de Dubois sur le premier trio.

«Il commence sa première saison complète dans la LNH, mais il va déjà jouer un grand rôle dans le club, car il est très talentueux. Il joue très bien et j’ai hâte de jouer avec lui. On s’entend bien et on se tient souvent ensemble.»

Un grand défi attend les Jackets pour leur match inaugural, alors que les Maple Leafs de Toronto seront de passage en Ohio vendredi.

Voyez l’entrevue complète ci-dessus.