Julien BriseBois confirme l'avantage du Lightning

En entrevue à l’émission JiC jeudi après-midi, le directeur général du Lightining de Tampa Bay Julien Brisebois s’est montré très honnête face à ce qui pourrait expliquer le succès de sa formation cette saison.

D’une part, il est clair pour BriseBois qu’Andrei Vasilevskiy est «le meilleur gardien au monde». Grâce à ses prestations au cours des dernières saisons, le grand Russe s’est fait une place parmi l’élite de la LNH à sa position. «Il cherche à être le meilleur gardien de but au monde. Il veut prouver qu’il est le meilleur gardien au monde.»

D’autre part, le Québécois avait un gros dossier à régler cet été, celui de mettre sous contrat l’un des joueurs autonomes avec compensation les plus convoités de la ligue, l’attaquant Brayden Point. Selon Jean-Charles Lajoie, «le résultat de cette négociation est absolument phénoménal». D’après BriseBois, la clé se trouve dans le lien et le sentiment d’appartenance qui unissent les joueurs et l’organisation et font en sorte que les signatures sont peut-être moins ardues que cela pourrait paraître. «Les joueurs veulent rester dans notre organisation, c’est un avantage. On cherche à créer un environnement gagnant et à recruter des joueurs qui sont des gagnants.»

Dans le cas de Point, BriseBois affirme que le pacte est équitable et que les deux clans sont heureux. Même si Point ne s’est entendu que pour trois ans avec l’équipe, le DG est confiant que le Lightning sera en mesure de prolonger le contrat de l’attaquant qui a établi une marque personnelle la saison dernière avec une récolte de 92 points.

La qualité de vie importe

BriseBois a aussi été très clair sur l’idée qui veut que la position géographique du Lightning leur soit avantageuse. «Le fait qu’on soit dans l’État de la Floride a un impact. On offre une très belle qualité de vie à nos joueurs.»

Alors, évidemment, il est beaucoup plus simple d’attirer des joueurs autonomes, admet-il.

D’ailleurs, embaucher ces joueurs est plus facile pour le Lightning considérant le bas taux d’imposition de la Floride. Brisebois admet que c’est un facteur qui est important à considérer.

«La fiscalité comme telle vient surtout nous aider quand vient le temps de mettre sous contrat des joueurs qui seraient des joueurs autonomes sans compensation. Ce sont les seuls joueurs dans le marché qui ont l’option de magasiner leurs services. C’est sûr que si on regarde un joueur qui a l’intention d’aller dans une autre ville, on est capable de lui dire : "Peut-être que notre offre sur papier semble être moindre, mais une fois les impôts passés, tu vas te retrouver avec plus d’argent dans tes poches." Puis puisque toi tu as pris un petit peu moins d’argent, ça va nous permettre de peut-être garder plus de bons joueurs et d’être une équipe gagnante.»

Les détails du dossier Louis Domingue

Le dossier du gardien québécois Louis Domingue, qui a été placé au ballotage et ensuite rétrogradé dans la Ligue américaine, est assez épineux. Tout s’est décidé lorsque «j’ai eu l’option d’embaucher Curtis McElhinney», a confié le DG à Jean-Charles Lajoie. L’expérience de l’ancien gardien des Hurricanes a eu son poids dans la balance quand est venu le temps de décider de l’identité de l’auxiliaire de Vasilevskiy.