C'est avec huit joueurs de 25 ans ou moins dans leur formation inaugurale que les Canadiens de Montréal lanceront la campagne 2019-2020, jeudi soir, à Raleigh.

De ce nombre, deux recrues vivront leur baptême de feu dans la Ligue nationale de hockey : l'attaquant Nick Suzuki et le défenseur Cale Fleury.

Si le premier affichait une mine plutôt calme, le deuxième cachait mal sa joie à quelques heures de l'affrontement contre les Hurricanes de la Caroline.

Nick Suzuki

«Je ne suis pas trop nerveux. Peut-être que je le serai tout juste avant le match. C’est juste du hockey. J’aurai du plaisir.»

Cale Fleury

«J’ai travaillé toute ma vie pour cette soirée. Je dois rester calme. Habituellement, je joue bien contre mon frère. Ça facilitera le tout.»

Phillip Danault

«Il faut qu'ils soient eux-mêmes et ça va super bien aller. On est là pour les supporter. Ils sont très doués, ils ont mérité leur poste. Ils ne sont pas ici par chance, on est contents de les avoir.»

Jonathan Drouin

«(Ils doivent) profiter du moment. Moi, mon premier match avait passé tellement vite que je n'avais quasiment pas eu le temps de profiter de la partie (...). C'est un beau moment et tu ne vas pas le revivre, donc quand tu peux l'apprécier, c'est le "fun".»

Claude Julien (voyez son point de presse intégral, dans la vidéo ci-dessus)

«Il faut que tu aies du plaisir, que tu regardes ça comme une opportunité que tu as toujours rêvé d'avoir. Il faut se souvenir de ça comme d'une situation positive. La seule manière de faire ça, c'est d'avoir du plaisir et de donner le maximum.

«C'est tout ce qu'on va leur demander.»

(Sur son premier match)

«Je m'en souviens, mais je préfère ne pas en parler!»