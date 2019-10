Brad Treliving reste à Calgary

Les Flames de Calgary ont annoncé jeudi avoir prolongé de quelques années le contrat de leur directeur général Brad Treliving.

Le Britanno-Colombien de 50 ans amorce présentement sa sixième saison à titre de directeur général des Flames.

À LIRE AUSSI: Torey Krug et les Bruins parlent d'une prolongation de contrat

«Merci au groupe de propriétaires des Flames, à John Bean et à Ken King pour leur confiance et leur soutien, a dit Treliving par voie de communiqué. Je suis impatient de poursuivre notre mission, qui est de rapporter une coupe Stanley à Calgary, avec notre talentueux personnel aux opérations hockey, nos entraîneurs et nos joueurs.»

La saison dernière, les Flames ont récolté pas moins de 107 points au cours du calendrier régulier, ce qui constitue le deuxième plus haut total dans l’histoire de la concession. Ils ont terminé en tête de l’Association de l'Ouest avec une fiche de 50-25-7, mais ont toutefois subi l’élimination en cinq matchs face à l’Avalanche du Colorado au premier tour.

«Ces cinq dernières années, Brad a fait un excellent travail pour former l’équipe sur la glace et aussi à l’extérieur, a commenté le président des Flames John Bean. La continuité, c’est important dans ce rôle. Brad a mérité la confiance et le respect des propriétaires et des partisans.»

Avant de se joindre aux Flames en avril 2014, Treliving a été vice-président des opérations hockey et assistant directeur général des Coyotes de Phoenix pendant sept ans.

Il a été joueur professionnel pendant cinq saisons, de 1990-1991 à 1994-1995. Il a évolué dans la Ligue internationale, la Ligue américaine et la Premier AA Hockey League.