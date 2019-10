Auger-Aliassime plie bagage à Pékin

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a connu une journée à oublier au tournoi de Pékin, jeudi, étant sèchement battu par l’Allemand Alexander Zverev.

La sixième raquette mondiale et deuxième tête de série de l’événement a mis un peu plus d’une heure pour gagner 6-3 et 6-1 son duel de deuxième tour. Ainsi, il a savouré un deuxième triomphe en autant de sorties contre Auger-Aliassime cette année : en ronde des 32 à Monte-Carlo, l’athlète germanique avait eu le dessus 6-1 et 6-4.

Ayant peu à offrir contre les frappes puissantes de son opposant, le joueur de la Belle Province a concédé son service quatre fois. Il a été victime du bris en conclusion du premier set et a vu Zverev récidiver aux quatrième et sixième jeux.

Sur 87 points disputés, Auger-Aliassime en a obtenu seulement 31.