Visite touchante des Raptors au CHUL

C’est connu, le sport rassemble. Ce serait toutefois un vulgaire euphémisme dans le cas des Raptors de Toronto qui ont provoqué la folie dans les couloirs du Centre hospitalier de l’Université Laval (CHUL) en faisant oublier aux enfants malades et à leurs parents, l’instant d’un moment, les moments d’angoisse et de stress qu’ils traversent, mercredi après-midi.

La formation canadienne se fait un point d’honneur de redonner à la communauté qu’elle visite lors de ses camps d’entraînement depuis qu’elle a commencé à se promener à travers le pays pour cet exercice annuel obligatoire.

Il fallait voir le sourire du jeune Oscar M’Soumwa, un fanatique de basketball, quand il a vu les géants s’approcher pour lui remettre un sac de cadeaux à l’effigie de son équipe favorite. Victime d’une infection à la clavicule gauche qui a nécessité une opération chirurgicale, l’adolescent de 17 ans doit demeurer à l’hôpital, mais hier, ses problèmes de santé étaient bien loin dans sa tête.

Après avoir admiré les prouesses des Pascal Siakam, Serge Ibaka et Chris Boucher dans sa télévision le printemps dernier, voilà qu’il se retrouvait devant ses idoles. En quelques secondes, il venait de se faire de nouveaux amis avec lesquels il a conversé en français sur la culture africaine et sur le foufou, un plat typique que l’on retrouve un peu partout sur le continent.

«On a parlé de plein de choses! J’ai des origines congolaises comme Serge même si on ne vient pas du même endroit. Je ne les imaginais pas aussi grands! À la télévision, ils avaient l’air petits. C’est incroyable», a lancé le jeune homme, les yeux remplis d’étoiles, avant de se faire photographier en compagnie de Siakam, haut de ses 6 pi 9 po.

Des joueurs touchés

Boucher, qui est né à Sainte-Lucie, mais qui a grandi à Montréal, lui a d’ailleurs lancé un message qu’il pourra se répéter constamment une fois qu’il en aura fini avec la maladie : «c’est toi le champion ici, pas moi!»

«Même si on n’est pas ici [à Québec] pour longtemps, de venir ici et de donner du temps, c’est beaucoup pour eux, a renchéri le numéro 25 des Raptors aux journalistes. De notre côté, certains d’entre nous ont eu des moments difficiles et ça nous fait réaliser comment on est chanceux d’être en santé et qu’on est capable de bouger, alors que certains d’entre eux ne peuvent pas faire tout ce qu’on fait. C’est une chose qui vient me chercher.»

Si le camp tenu entre les murs du PEPS de l’Université Laval reste une semaine importante au cours d’une saison, tous les joueurs, de Marc Gasol en passant par les francophones et à Fred VlanVleet, ont pris part à ce moment de recueillement au Centre mère-enfants. Ils ont ensuite effectué une tournée des chambres pour rencontrer d’autres jeunes patients.

Même la mascotte Raptor a fait le bonheur des tout-petits, dont Sarah Hervieux, qui à seulement 5 ans, doit se battre pour soigner des problèmes aux reins.

«Ça fait changement de la chambre, et même si elle ne le réalise pas présentement, plus tard, je vais lui raconter cette journée», a exprimé son père Vladimir.

Journée inoubliable

Pour Brigitte Lepage, infirmière clinicienne auprès des adolescents au CHUL, aussi court soit-il, ce passage des Raptors remplira leur boite à souvenirs.

«C’est extraordinaire, c’est l’équipe de l’heure. Les jeunes adorent le basketball. C’est une super belle expérience pour eux. On entend parler d’eux continuellement. Je connais beaucoup de jeunes qui jouent au basket et ils me parlent tout le temps des Raptors.

«Ils ont été gentils. Je les voyais avec le monde, ils sont extraordinaires. Aujourd’hui, auprès de mes adolescents, je disais que j’allais les voir [les joueurs des Raptors] et ils étaient vraiment émerveillés», a-t-elle souligné.