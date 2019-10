Stephen Bronfman invité par le propriétaire des Rays

Le propriétaire des Rays de Tampa Bay Stuart Sternberg sera en bonne compagnie ce soir dans les gradins du Oakland Coliseum. L’homme d’affaires montréalais Stephen Bronfman sera son invité à l’occasion du match suicide de son équipe contre les Athletics.

Le Journal de Montréal a obtenu la confirmation de la nouvelle en soirée. Les Rays ont quant à eux répondu qu’ils ne pouvaient pas commenter l’information.

Si la nouvelle semble à première vue anodine, elle est significative dans le processus du retour possible du baseball majeur à Montréal.

C’est un développement intéressant en marge de l’annonce de la garde partagée de la formation floridienne, en juin dernier.

Ce sera la première fois qu’on verra les deux hommes d’affaires ensemble sur la place publique. De plus, ils ont choisi le match le plus important des Rays cette saison pour le faire. C’est un autre message fort envoyé au baseball majeur et aux amateurs de Montréal.

Les Rays ont eu des assistances décevantes lors de leurs deux dernières séries locales même s’ils étaient en pleine course aux séries éliminatoires. Ils ont terminé 29es sur 30 équipes à ce chapitre en saison régulière avec une moyenne de 14 734 spectateurs par rencontre.

Sternberg muet

Le collègue François-David Rouleau s’est entretenu avec Sternberg lors de son passage à Toronto, en fin de semaine dernière. Toutefois, le propriétaire des Rays n’a pas voulu répondre aux questions relatives à l’avenir de sa formation à Tampa.

Il s’est limité à celles sur le rendement de ses joueurs sur le terrain, sans plus. Par contre, il est bien au courant de ce qui se dit et s’écrit dans les médias montréalais au sujet du baseball majeur, dont le sondage mené dans Le Journal à la mi-août.

Toutefois, à Tampa, ça brasse. Les négociations entre le conseil de ville de St. Petersburg et lui sont très ardues.

Sternberg a rencontré le maire Rick Kriseman à trois reprises depuis le 25 juin, mais aucun développement n’est survenu quant à la construction d’un nouveau stade dans cette ville.

Puis, lors d’une réunion communautaire, Sternberg aurait indiqué qu’il n’avait pas l’intention d’offrir une saison complète aux amateurs de Tampa même si son équipe évoluait dans un stade flambant neuf.

Petites masses salariales

Revenons au duel décisif de ce soir entre les Rays et les Athletics d’Oakland. En plus d’être deux bonnes équipes, ils prouvent que ce n’est pas nécessaire d’avoir une énorme masse salariale pour aspirer aux grands honneurs.

Les Rays possèdent la plus petite masse salariale des majeures à 63 millions $, alors que les A’s sont au 25e rang à 92 millions $. S’ils sont en match de barrage, c’est en raison de leur développement et de leur créativité pour remporter des matchs.

Sean Manaea (4-0, moy. de 1,21) sera au monticule pour Oakland. Il se mesurera à Charlie Morton (16-6, moy. de 3,05 en 33 départs).

Les gagnants affronteront les puissants Astros de Houston en série de division à compter de vendredi.

– Avec la collaboration de François-David Rouleau