Michel Bergeron à la défense de Jonathan Drouin

Depuis son arrivée à Montréal en juin 2017, Jonathan Drouin n’a laissé personne indifférent.

Certains critiquent son manque d’implication et espèrent le voir quitter Montréal, alors que d’autres prônent la patience et préfèrent rappeler que le #92 a un talent fou et qu’il pourrait exploser à tout moment.

Drouin a toutefois donné quelques munitions supplémentaires à ses détracteurs lors des dernières semaines, alors qu’il a connu un camp d’entraînement largement en-deçà des attentes.

Lors de sa chronique «Sans filet», Michel Bergeron a tenu à s’adresser directement aux partisans, leur demandant un peu de patience dans le dossier Jonathan Drouin.

«Laissez-le jouer!», a-t-il d’abord lancé.

«Jonathan Drouin, c’est un gars d’instinct. Il est remplit de talent. Il n’a peut-être pas connu un bon camp d’entraînement, ni une bonne fin de saison l’an dernier, mais fermez les yeux et oubliez les petites erreurs. Laissez-le jouer et après on le coachera!»

L’épineux dossier Auston Matthews

La nomination de John Tavares à titre de nouveau capitaine des Maple Leafs a aussi fait largement réagir «Bergie».

Selon lui, quelque chose se cache derrière une telle annonce et Auston Matthews aurait aussi été un bon choix.

«On nomme Tavares capitaine parce qu’on veut acheter la paix. Je pense que Babcock a toujours été contre Matthews. Pourtant, le #34 est le joueur d’avenir chez les Leafs. Tavares a fait son temps avec les Islanders. Je ne pense pas qu’il aurait été fâché de ne pas obtenir le "C".»

