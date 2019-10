Les Nationals peuvent-ils surprendre les Dodgers?

Grâce à une remontée spectaculaire en fin de huitième manche lors du match du meilleur deuxième de la Ligue nationale, mardi, les Nationals de Washington ont survécu face aux Brewers de Milwaukee, mais voilà qu’un défi beaucoup plus imposant se présente à eux.

En retard 3 à 1, la troupe du gérant Dave Martinez – un ancien Expo de Montréal – était à seulement six retraits de se retrouver en vacances. Toutefois, elle a relevé la tête contre le releveur Josh Hader et aidée notamment par une bourde du voltigeur de droite Trent Grisham, elle a inscrit trois points pour l’emporter 4 à 3. Du même coup, elle a pris rendez-vous avec les puissants Dodgers de Los Angeles en série de division, confrontation qui s’amorcera jeudi soir sur les ondes de la chaîne TVA Sports.

Maintenant, si les représentants de la capitale américaine veulent surprendre la meilleure formation de la Ligue nationale en saison régulière, ils devront encore afficher toute leur détermination. Washington a surmonté de l’adversité en 2019, puisqu’en mai, le club montrait un piètre dossier de 19-31 et a pris les bouchées doubles pour grimper au classement.

Et cette fois, l’adversité à laquelle il aura droit sera redoutable : les Dodgers misent sur un groupe de lanceurs comprenant Clayton Kershaw, Walker Buehler, Hyun-Jin Ryu et Kenta Maeda. Les quatre hommes ont totalisé 54 victoires et 22 défaites, ce qui n’est guère rassurant pour les «Nats», qui comptent toutefois sur Anthony Rendon. Le joueur de troisième but a dominé le baseball majeur en faisant marquer 126 points cette année. Son coéquipier Juan Soto, l’auteur du coup sûr décisif aux dépens des Brewers, n’a pas été vilain en vertu de ses 110 points produits.

Une force redoutable

Les Dodgers ont en revanche une force de frappe intéressante, également. L’équipe du receveur québécois Russell Martin vise une troisième participation consécutive à la Série mondiale et souhaite faire oublier ses échecs en finale de 2017 et 2018. Mais d'abord, elle aura besoin de Cody Bellinger (47 circuits et 115 points produits en 2019), Max Muncy (35 longues balles et 98 points produits) et Joc Pederson (36 coups de quatre buts), notamment, pour vaincre les Nationals.

Ces derniers ne pourront envoyer au monticule Max Scherzer et Stephen Strasburg, tous deux utilisés lundi, lors de la rencontre inaugurale au Dodger Stadium et possiblement la suivante. Anibal Sanchez et Patrick Corbin devront ainsi faire leur part pour aider Washington dans cette quête des plus ardues.

En bref

Los Angeles a récolté 106 gains pendant le calendrier régulier et a affiché un différentiel de +273 pour les points marqués et concédés.

La concession des Nationals affrontera les Dodgers pour une troisième fois en éliminatoires. Ceux-ci avaient vaincu les Expos en cinq parties en série de championnat 1981 grâce au célèbre circuit de Rick Monday. En 2016, Washington a perdu également en cinq matchs au cours de la série de division.