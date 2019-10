L'air encore un peu ébranlé, Charles Hudon reconnaît que la dernière année n'a pas été facile et qu'il a moins de plaisir qu'avant à venir à l'aréna.

Quatre jours après avoir été soumis au ballottage par les Canadiens de Montréal, puis cédé au Rocket de Laval, l'attaquant québécois a expliqué mercredi qu'il veut profiter de ce nouveau départ dans la Ligue américaine pour retrouver le plaisir de jouer. Voyez ses réponses aux journalistes dans la vidéo ci-haut.

«Je dois me concentrer sur mes choses. Je dois réapprendre à avoir du fun à jouer au hockey, c'est le plus important, a dit Hudon. Arriver le matin, avoir le goût d'être sur la patinoire, avoir la chance de jouer et avoir du temps de glace. Je vais prendre le positif.»

L'entraîneur-chef du Rocket, Joël Bouchard, a aussi parlé de la rétrogradation du joueur de 25 ans, mercredi.

Hudon a été limité à 32 matchs la saison dernière avec le CH. Il a récolté cinq points et montré un différentiel de -9. Il a obtenu du temps de glace durant le camp d'entraînement, mais a été rayé de la formation pour le dernier match préparatoire samedi, contre les Sénateurs d'Ottawa.

«Je savais que je n'étais pas vraiment sur la feuille des coachs [l'an dernier]. C'était dur d'aller à l'aréna, mais je dois mettre ça de côté», a mentionné Hudon, qui raconte avoir profité des derniers jours pour se ressourcer auprès de sa famille.

Moins de 24 heures après le match de samedi, Hudon a été offert aux 30 autres équipes de la ligue. Il n'a pas été réclamé.

A-t-il eu des discussions avec son agent à ce moment? Déjà en juin, des rumeurs laissaient entendre qu'il était prêt à quitter l'organisation des Canadiens.

«On a eu beaucoup de pourparlers. Là maintenant, je dois me concentrer sur moi. Il faut que j'améliore des choses et je pense que c'est avec Joël que je vais le faire. Je dois connaître une nouvelle façon de jouer au hockey. Quand j'aurai la chance d'être en haut, je dois arriver prêt.»

«Je ne suis pas obligé d'être le premier marqueur [du Rocket], mais je dois performer. Oui, on est ici pour apprendre, mais on doit aussi aider l'équipe à gagner.»

«Ils ne me voyaient pas en haut, donc ici c'est ma place. Joël [Bouchard] va être dur avec moi, mais c'est quelque chose que j'apprécie.»