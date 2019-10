«Des Charles Hudon, il y en a partout» - Joël Bouchard

Comme à son habitude, l'entraîneur-chef du Rocket de Laval, Joël Bouchard, n'est pas passé par quatre chemins pour commenter le dossier de l'attaquant Charles Hudon.

«Je le connais depuis qu'il a 15 ans, je l'aime beaucoup, c'est un bon joueur de hockey, mais sa situation n'est pas plus triste que celles de Dale Weise, Karl Alzner ou Xavier Ouellet», a-t-il lancé, mercredi, lors de son point de presse.

Le Québécois de 25 ans a été ignoré au ballottage par les 30 autres formations de la Ligue nationale de hockey, lundi dernier.

«Il y a des affaires pires que ça dans la vie, a poursuivi Bouchard. On l'aime tous Charles, c'est un bon petit gars, mais il est chanceux, il a la chance de jouer au hockey, il a un bâton, un chandail, une paire de gants, il est en santé, il a de beaux enfants.

«Je ne peux pas me sentir mal pour quelqu'un comme ça quand on a tous dans notre environnement des gens qui passent à travers des épreuves tellement difficiles. Des Charles Hudon, il y en a partout.»

Selon le pilote du club-école des Canadiens de Montréal, Hudon devra mettre ses bottes de travail dans les prochaines semaines s'il veut retourner dans le circuit Bettman un jour.

«Si tu veux un résultat différent, tu dois faire quelque chose de différent dans la vie, a-t-il expliqué. Il sait que je vais le pousser, il a du talent, mais s'il est ici, c'est qu'on a des choses à travailler et on a déjà commencé le boulot. S'il veut retourner dans la LNH, il devra être un Charles 2.0.

«Personne ne doit se sentir mal pour Charles. On fait du hockey, il lui reste encore de belles années, je ne tomberai pas dans la pitié. Un moment donné, il faut se retrousser les manches. Et je dis ça avec beaucoup d'amour parce que je l'aime Charles. C'est juste qu'il faut mettre ça de côté et aller de l'avant.»

Voyez les propos de Joël Bouchard dans la vidéo ci-dessus.