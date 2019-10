«Ce n'était pas très bon...» - Jesperi Kotkaniemi

À quelques heures du départ de l’équipe pour Raleigh en Caroline du Nord, Jesperi Kotkaniemi détachait tranquillement ses patins dans le vestiaire de l’équipe à Brossard, mercredi. Il n’y avait pas un seul journaliste à ses côtés avant l’arrivée de l’auteur de ces lignes.

Le jeune attaquant n’avait pas les réflecteurs sur lui. Il avait donné le flambeau aux deux nouvelles recrues du Canadien, Nick Suzuki et Cale Fleury.

Même s’ils avaient parlé la veille pour décrire leur sentiment de fierté à l’idée d’ouvrir la saison dans la LNH, Suzuki et Fleury ont encore eu droit aux flashs des caméras à la sortie d’un dernier entraînement avant le premier match de la saison contre les Hurricanes.

«Je suis encore le plus jeune à 19 ans, mais ça ne me dérange pas de partager maintenant cette scène avec Nick et Cale, a dit Kotkaniemi avec son habituel sourire, en entrevue au Journal de Montréal. Ils ont connu un bon camp, ils ont gagné leur place au sein de l’équipe. J’aurai maintenant d’autres coéquipiers pour aller manger sur la route, je ne serai pas toujours avec “Meat” (Victor Mete).»

Zéro point

Kotkaniemi est conscient d’une chose : il n’a pas joué à la hauteur de son talent et de son potentiel lors du camp. Il n’a pas obtenu de point en cinq matchs préparatoires, terminant avec un dossier de -2.

«Ce n’était pas très bon comme camp, a répliqué le Finlandais. L’an dernier, quand je suis arrivé au camp, j’avais déjà joué des matchs en Finlande. Ça m’avait aidé pour ma préparation. Cette année, je cherchais surtout à retrouver mon rythme et à redémarrer la machine. Mais je devrais être correct pour le début de la saison.»

Claude Julien lui fera confiance au centre du troisième trio en début de saison avec Jonathan Drouin à l’aile gauche et Joel Armia à l’aile droite.

«Jonathan est l’un des gars les plus talentueux de la LNH. Je suis heureux de jouer à ses côtés en ce début de saison. Nous devrons produire rapidement et démontrer que nous formons un bon trio.»

Kotkaniemi et Drouin se retrouveront dans le même bateau pour les premiers matchs du calendrier. Avec de bons premiers matchs, ils pourraient tous les deux effacer de leur mémoire un camp décevant.

«J’imagine qu’on arrêtera de parler du camp bientôt, surtout si je joue bien, a répondu le numéro 15. Ça ne me dérange pas trop. J’ai confiance en mes moyens.»

Compétition à l’interne

En conférence de presse mardi matin, Marc Bergevin a réitéré qu’il avait confiance en Kotkaniemi. Questionné sur un possible renvoi avec le Rocket de Laval s’il ne parvient pas à débloquer rapidement, le directeur général a offert la réponse suivante.

«Toutes les options sont disponibles, il n’a pas besoin de passer au ballottage, a expliqué le DG. Dans l’ensemble, il a eu une bonne saison l’an passé, c’est encore un jeune joueur. J’ai confiance qu’il va avoir un bon début de saison.»

Utilisé à l’aile droite, Suzuki a démontré de belles habiletés au centre lors du camp. Dernier joueur retranché du camp, Ryan Poehling cherchera aussi à gagner sa place au centre avec le grand club.

Kotkaniemi n’a pas besoin d’un dessin. Il sait qu’il aura besoin de mieux jouer pour garder sa place dans l’échiquier du CH.

«Il y a toujours de la compétition, nous jouerons pour les mêmes postes au sein de la formation, a-t-il répondu calmement. Nick voudra jouer, Ryan voudra revenir à Montréal, mais je voudrai aussi consolider ma place.»

Mis à part de conserver sa place au sein de la formation, le Finlandais aura un autre but bien précis en ce début de saison.

«Je veux marquer un but à l’étranger, a-t-il lancé. Je n’étais pas très fier de cette statistique l’an dernier avec aucun but sur des patinoires adverses. Je m’en suis aperçu quand il restait environ 10 matchs à jouer. C’était un peu embarrassant. Je sais que je peux mieux faire.»