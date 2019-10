Rays-Athletics: un duel fratricide

S’ils s’affronteront dans un duel sans lendemain mercredi à Oakland, les Athletics et les Rays de Tampa Bay ne sont pas des ennemis jurés pour autant, même qu’ils ont plusieurs points en commun.

Les deux équipes repêchées dans la Ligue américaine, qui peuvent obtenir un rendez-vous avec les Astros de Houston en série de division s’ils l’emportent mercredi, doivent notamment tenter d’être compétitives avec des budgets minimes.

À LIRE AUSSI: Les Brewers veulent renverser la vapeur

Les Rays ont la plus petite masse salariale du baseball majeur (63 millions $, selon le site spotrac.com), tandis que les A’s occupent le 25e rang (à 92 millions $).

En comparaison, les autres équipes qualifiées en séries dans l'Américaine – les Yankees de New York (218 millions $), les Astros (168 millions $) et les Twins du Minnesota (124 millions $) – ont toutes des masses salariales beaucoup plus élevées.

Méthodes similaires

De plus, les Rays et les A’s sont en quête de stabilité. La question d’une garde partagée et même d’un éventuel déménagement à Montréal colle à la peau des Rays. Les A’s, pour leur part, attendent toujours leur nouveau stade.

«Les deux organisations sont prêtes à prendre les décisions qu’elles croient les meilleures pour elles sans se soucier de la façon qu’elles seront perçues», a expliqué le directeur général des Rays, Erik Neander, au site tampabay.com.

«Les Rays sont très intelligents et je respecte beaucoup la façon dont ils ont été capables de renouveler leur formation au cours des dernières saisons», a pour sa part dit le DG des A’s, David Forst.

«Je crois que nous évaluons les joueurs de manière similaire et que nous avons une approche semblable quand vient le temps de bâtir une équipe, a-t-il ajouté. Je crois que nous avons connu du succès, en dépit de nos ressources, grâce à notre discipline quand nous devons prendre des décisions.»

Duel Manaea-Morton

Les partants pour le duel de mercredi seront Sean Manaea, pour les Athletics, et Charlie Morton, pour les Rays.

Manaea n’a effectué que cinq départs en 2019 à partir du 1er septembre, lui qui se remettait d’une blessure à l’épaule. Il a toutefois présenté une fiche de 4-0 et une moyenne de points mérités de 1,21.

Morton, quant à lui, a entamé 33 matchs pour les Rays, affichant un rendement de 16-6. Il a terminé la saison régulière avec une moyenne de 3,05.

La série de division contre les Astros se mettra en branle vendredi, à Houston.