Un premier match spécial pour D.J. Smith

Le nouvel entraîneur-chef des Sénateurs d’Ottawa, D.J. Smith, est excité d’amorcer la campagne 2019-2020 contre son ancienne formation, les Maple Leafs de Toronto.

L’homme de 42 ans a passé les quatre dernières campagnes à titre d’instructeur adjoint au sein de l’équipe de la Ville Reine.

«C’est certainement spécial de retourner et de jouer contre Toronto, a indiqué Smith après l’entraînement des siens, mardi. Je ne sais pas si c’est plus spécial juste parce que je connais quelques gars là-bas. En ce qui me concerne, je suis ravi de commencer ce chapitre.»

Ce sera toutefois tout un défi pour les «Sens» du nouveau pilote, car les Maple Leafs sont considérés par plusieurs comme l’une des meilleures formations du circuit Bettman. À l’inverse, Ottawa est vue comme l’une des pires équipes de la Ligue nationale de hockey, ayant fini au dernier rang du classement général en 2018-2019.

Smith ne veut d’ailleurs pas accorder trop d’importance sur le premier match des siens, qui sera présenté au Scotiabank Arena, mercredi soir, et télédiffusé sur les ondes de la chaîne TVA Sports à compter de 19h.

«Nous voulons voir où nous en sommes, mais nous avons 82 matchs à jouer, donc nous n’allons pas mettre trop de pression sur une partie, a-t-il dit. C’est certainement une équipe [les Maple Leafs] en pleine croissance et les attentes envers elle sont bien documentées. Nous avons nos propres attentes et nous devons nous améliorer tous les jours. Il n’y a donc rien de mieux que de jouer contre une formation de haut niveau.»

L’entraîneur espère néanmoins à ce que sa formation donne des ennuis à ses rivaux.

«[Je veux que nous soyons] difficiles à affronter tous les soirs et compétitifs. Nous ne devons pas donner un pouce. Je veux que les autres équipes sachent que ce sera un match difficile physiquement quand elles vont jouer contre nous.»