Deux Fleury pour le prix d'un!

Il y aura deux Fleury sur la glace du PNC Arena de Raleigh en Caroline, jeudi soir. Il y aura Haydn dans l’uniforme des Hurricanes de la Caroline et Cale dans celui du Canadien de Montréal.

Le hasard a bien fait les choses. Pour ses premiers pas dans la LNH, Cale Fleury jouera contre l’équipe de son grand frère.

«Je n’avais pas encerclé la date de ce match au cours de l’été puisque je ne pouvais pas prédire que j’étais pour gagner un poste avec le Canadien, a dit Fleury. J’avais toutefois remarqué que le Canadien ouvrait sa saison contre les Hurricanes à Raleigh. Je me disais que ce serait assez cool si nous pouvions tous les deux participer à cette rencontre.»

À sa sortie d’un entraînement aux côtés de Brett Kulak au sein de la troisième paire à la ligne bleue, Fleury portait encore un chandail du Rocket de Laval avec le numéro 83. C’était le numéro qu’il avait pour les cinq matchs préparatoires. S’il n’a pas encore reçu ses survêtements aux couleurs du CH, Fleury a changé de numéro. Il rendra hommage à Ryan O’Byrne avec le numéro 20!

«Je n’ai pas fait de demande pour changer, mais j’ai compris que Marc n’aimait pas les gros chiffres, a-t-il répliqué. J’ai déjà eu le 20 à mes années dans le midget.»

Gagner sa place

Fleury a constitué la plus belle surprise à ce camp du Canadien. Le choix de 3e tour de l’équipe en 2017 a bousculé les plans en devançant deux défenseurs plus expérimentés en Mike Reilly et Christian Folin.

«Marc m’a dit que j’avais mérité ma place, a-t-il souligné. C’est bien d’entendre ça de sa bouche. Ce n’est pas à cause d’une blessure ou autre chose. C’est moi qui ai fait ma place. Ça m’a rendu fier de mon camp.»