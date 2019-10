Des victoires pour Auger-Aliassime et Shapovalov

Les jeunes Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov ont tous deux savouré la victoire à leur premier match de leur tournoi respectif, mardi, en Asie.

À Pékin, Auger-Aliassime a disposé de l’Espagnol Albert Ramos Vinolas en deux manches de 6-3 et 6-4, s’imposant en 1 h 21 min grâce à 11 as et deux bris. Du côté de Tokyo, Shapovalov l’a emporté en deux sets identiques de 6-4 aux dépens Miomir Kecmanovic, claquant 16 as en 1 h 23 min.

À sa prochaine sortie, Auger-Aliassime aura tout un défi à relever. Le 20e joueur mondial croisera le fer avec la deuxième tête de série, l’Allemand Alexander Zverev. Ce dernier a vaincu l’athlète de la Belle Province 6-1 et 6-4 en ronde des 32 à Monte Carlo cette année.

En sol nippon, Shapovalov se mesurera au Belge David Goffin ou à l’Espagnol Pablo Carreno-Busta, qui l’a battu en demi-finale du tournoi de Chengdu, en Chine, le week-end passé.