Brock Boeser sur la bonne voie

Ayant subi une commotion cérébrale la semaine dernière, l’attaquant des Canucks de Vancouver Brock Boeser peut maintenant encaisser des mises en échec, ce qui représente une bonne nouvelle pour son équipe à quelques heures du début de la saison.

Le joueur d’avant avait recommencé à patiner avec un chandail interdisant les contacts le week-end passé et lundi, il a obtenu l’autorisation des médecins pour participer à un entraînement sans contrainte particulière.

«Je n’avais jamais été aux prises avec une commotion avant cela, donc je ne savais pas à quoi m’attendre et heureusement, ça n’en fut pas une mauvaise, a-t-il commenté au site NHL.com. J’ai essayé de garder en tête des pensées positives pendant les 24 premières heures, en me disant que je pourrais jouer mercredi. Je m’estime suffisamment chanceux d’être ici avec les gars en ayant une possibilité de disputer le premier match.»

Aussi, Boeser croit être sur la bonne voie après le coup par-derrière qu’il a reçu de Chris Tierney, des Sénateurs d’Ottawa. De plus, il ne se dit nullement préoccupé malgré les journées de retard accumulées au camp d’entraînement. Le hockeyeur avait signé un contrat de trois ans le 16 septembre et n’a pu jouer avec Micheal Ferland lors du calendrier hors-concours. Il devrait former un trio avec lui et Elias Pettersson au départ de la campagne.

«Je pense m’être présenté en bonne forme au camp et je pourrai commencer la saison en force. Je crois que ma deuxième partie préparatoire a été meilleure que la première et je me sens bien. Il faut continuer de construire sur ça», a-t-il émis.

Les Canucks visiteront les Oilers d’Edmonton pour inaugurer leur saison.