Brayden Point progresse bien, mais doit encore attendre

L’attaquant du Lightning de Tampa Bay Brayden Point pourrait revenir au jeu plus tôt que prévu et ainsi disputer son premier match de la campagne prochainement.

La saison morte n’a pas été facile pour le hockeyeur ayant totalisé 92 points, dont 41 buts, en 79 rencontres l’an passé. Il a subi une opération à la hanche, tandis que ses négociations contractuelles se sont étirées, si bien qu’il a accepté une entente de trois ans et de 20,25 millions $ le 23 septembre.

Point ne commencera pas le calendrier régulier en même temps que ses coéquipiers, qui affronteront les Panthers de la Floride, jeudi. En revanche, il est avance dans son processus de rééducation. Le Lightning s’attendait à le revoir en action vers la fin du mois, mais l’entraîneur-chef Jon Cooper se montre optimiste quant à une présence hâtive. Celle-ci pourrait avoir lieu en fin de semaine.

«Je pense qu’il aurait pu s’entraîner avec un chandail de régulier avant cela [lundi]. Pour lui, il s’agit surtout de revenir suffisamment en forme pour jouer des parties et ensuite, d’obtenir le feu vert des médecins. Toutefois, il semble à l’aise et j’espère que son retour se fera plus tôt que tard», a expliqué Cooper au site NHL.com.

Le pilote de Tampa Bay espère certes que Point reprendra du service dans les jours à venir, car il doit composer avec plusieurs blessures à la position de joueur de centre. Effectivement, Cédric Paquette et Tyler Johnson sont touchés par des problèmes dont la nature n’a pas été divulguée. Cependant, il est déjà assuré que Paquette manquera quelques matchs.