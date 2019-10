Beaucoup de mouvement chez les Jets

Le défenseur des Jets de Winnipeg Nathan Beaulieu devra patienter avant d’amorcer la saison, puisqu’il ratera un mois d’activités en raison d’une blessure au haut du corps.

D’ailleurs, les ennuis de l’ancien des Canadiens de Montréal, ainsi que l’absence du vétéran Dustin Byfuglien, ont incité les Jets à réclamer l’arrière Carl Dahlstrom au ballottage. Celui-ci avait été rendu disponible par les Blackhawks de Chicago la veille.

Beaulieu avait participé à la partie préparatoire de dimanche face au Wild du Minnesota et avait été blanchi. Au cours de la dernière campagne, il a totalisé trois buts et neuf mentions d’aide pour 12 points en 48 sorties avec Winnipeg et les Sabres de Buffalo.

Par ailleurs, les Jets ont également perdu le gardien Eric Comrie, qui a pris le chemin de l’Arizona après que les Coyotes l’eurent sélectionné au ballottage.

La formation manitobaine entamera le calendrier régulier en visitant les Rangers de New York, jeudi.

Julien Gauthier retourne dans la Ligue américaine

Par ailleurs, le Québécois Julien Gauthier a de nouveau échoué dans sa tentative de percer la formation des Hurricanes de la Caroline.

En effet, le choix de premier tour (21e au total) de l’encan de 2016 fait partie du groupe de six joueurs qui ont été retranchés par les «Canes», mardi.

En plus du natif de Pointe-aux-Trembles, Clark Bishop, Brian Gibbons, Gustav Forling, Roland McKeown et Anton Forsberg amorceront la campagne 2019-2020 avec les Checkers de Charlotte dans la Ligue américaine de hockey (AHL).

En cinq matchs préparatoires, Gauthier n’a pas été en mesure d’amasser un seul point, lui qui a décoché 12 lancers en direction des filets adverses. L’an passé dans l’AHL, il a récolté 27 buts et 14 mentions d’aide pour 41 points en 75 rencontres.