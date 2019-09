Patrik Laine n'est pas pleinement satisfait

Maintenant que les attaquants Patrik Laine et Kyle Connor ont rejoint leurs coéquipiers après avoir signé un contrat, les Jets de Winnipeg doivent penser au début de la saison.

La formation manitobaine s’est retrouvée au centre de l’attention en septembre, puisque les deux joueurs d’avant ont tardé avant de s’entendre avec elle. Laine a admis sa satisfaction de pouvoir finalement mettre ses négociations en arrière, lui qui touchera 13,5 millions $ en deux ans.

«Évidemment, il y avait beaucoup de choses à régler avec l’organisation. Je pense qu’il s’agit d’un bon compromis pour moi et pour l’équipe, a-t-il déclaré en conférence de presse, lundi, par le biais de propos diffusés sur le site NHL.com. Je vais parier sur moi dans les deux prochaines années. [...] Peu importe qu’il s’agisse de deux ou de huit ans de contrat, je dois être meilleur.»

Pas inquiet

Même s’il a raté tout le camp d’entraînement des Jets, le Finlandais ne se dit pas préoccupé par ses performances futures. En compagnie de son compatriote Mikko Rantanen, de l’Avalanche du Colorado, il a pu garder la forme avec le SC Berne de la Ligue nationale A de Suisse.

«J’ai connu deux excellentes semaines. C’est une formation qui a beaucoup de plaisir dans un beau pays. J’ai patiné tous les jours et vous savez que les installations sont à la hauteur, a-t-il affirmé. Je connais tous les instructeurs là-bas et c’était facile de m’y retrouver. Certes, la présence de Rantanen m’a aidé et réciproquement.»

Aussi, Laine veut reprendre de la vigueur après une campagne mitigée au cours de laquelle il a touché la cible 30 fois en dépit d’une longue disette sans but.

«Tout le monde sait que ce fut une année difficile pour moi et le club. On n’a pas terminé les séries comme on le voulait, mais je pense avoir joué du bon hockey, particulièrement pendant les deux derniers mois et particulièrement en éliminatoires. Je dois reprendre là où j’ai laissé et ça commencera jeudi», a-t-il émis.

Connor n’était pas en congé

Pour sa part, Connor a travaillé fort pendant l’été en espérant régler son différend contractuel le plus tôt possible.

«Je me suis entraîné fort. Vous ne pouvez pas reproduire ce qui se passe dans un camp professionnel, mais je crois en avoir fait suffisamment et je suis prêt, a-t-il souligné. Voir vos coéquipiers jouer au camp et disputer des rencontres hors-concours est pénible; vous souhaitez y être, mais ce genre de problème fait partie des affaires. Comme athlètes, nous sommes tous de nature compétitive. Je veux être ici et jouer au hockey.»